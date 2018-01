Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Miercuri, atat primarul general Gabriela Firea, cat si primarul Sectorului 5 au iesit public si au declarat ca aceste informatii sunt false si in acel parc nu se construieste niciun patinoar. Cetatenii din grupul de initiativa civica au descoperit in sistemul electronic de achizitii publice anuntul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- Accident mortal la Dumbraveni, județul Suceava. Duminica dimineata, in jurul orei 09.30, un sofer a pierdut controlul asupra mașinii pe care o conducea, un autoturism marca Dacia Logan, lovindu-se violent de un cap de pod. Drumul era acoperit cu zapada și in zona ningea abundent, cand a avut loc tragedia.…

- Primarul general al Capitalei, insotita de primarii de sector, s-a intalnit, ieri, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului. Anterior, Gabriela Firea a avut o intrevedere la...

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa intalnirea din biroul lui Liviu Dragnea, ca s-a convenit ca Primaria Capitalei sa fie inclusa in demersurile privind realizarea Cartierului Justitiei, pentru ca, in acelasi spatiu, are proiecte pentru filarmonica, galerii…

- „Am discutat si despre Cartierul Justitiei, de asemenea despre Sala Filarmonica si galeriile de arta precum si spatiile pentru birouri care urmeaza sa se construiasca pe terenul central din Zona Unirii. Am inteles de la domnul prim-ministru ca este si decizia domniei sale si de asemenea decizia…

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca plângere penala împotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au perturbat buna desfașurarea a „unui eveniment public legal”. Pe de alta parte, aprobarea manifestațiilor ce au loc…

- Iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins in Bucuresti vineri seara, din Piata Constitutiei, unde se va deschide targul de Craciun, in timp ce targul care va fi amenajat in Piata Victoriei, locul protestelor antiguvernamentale, va functiona din 5 decembrie. Primarul general Gabriela Firea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anunțat ca peste cateva zile va fi publicata in SEAP licitația privind realizarea unei strategii de transformare a Bucureștiului in smart city. "Avem o preocupare constanta în ceea ce privește domeniul smart city, de aceea vom publica…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca va fi lansata in zilele urmatoare o licitatie pentru proiectele ce vizeaza transformarea Bucurestiului intr-un Smart City. „In ceea ce priveste conceptul de Smart City, avem o preocupare constanta, iar in cateva zile va fi urcata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii asigura pe bucureștenii care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare ca factura la apa calda și caldura nu se va majora.„Factura nu se majoreaza la apa calda și caldura, iar furnizarea apei calde și a caldurii nu este sub nicio…

- Anul acesta, Bucureștiul va avea pentru prima data masini pentru topit zapada si mai multe freze pentru indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de Consiliul General. In plus, primarul general a declarat ca bucureștenii vor…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat ca Municipalitatea intenționeaza sa renunțe la proiectul unui incinerator de deșeuri de mari dimensiuni, la nivelul Capitalei urmand sa fie amenajate mai multe astfel de stații, efortul bugetar fiind susținut inclusiv de primariile de sector. "La…

- Primarul general al Bucurestiul, Gabriela Firea, a prezentat, marti, modul in care Capitala va sarbatori Centenarul Marii Unirii din 2018. Printre proiectele pregatite se numara inaugurarea a patru monumente, organizarea mai multor expozitii, filme documentare, emisiuni sau albume si carti despre personalitatile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat marți proiectele municipalitații pentru Centenarul Marii Uniri, informand ca va fi amenajat un parc in zona Eroilor, se vor inaugura patru monumente, vor fi organizate expoziții tematice, lansate filme documentare, emisiuni filatelice sau…

- Se cauta solutii pentru traficul infernal din Capitala. Primarul interimar Silvia Radu vrea actiuni concrete pentru ambuteiajele interminabile. Ea a cerut reprezentantilor Directiei Transport sa prezinte, pana vineri, un plan in acest sens, iar in caz contrar - asteapta demisii.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri, la ora 15:00, va avea loc sedinta de guvern in care vor fi adoptate modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat…

- "Pentru toate primariile de municipiu si nu doar pentru PMB, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotriva, pentru ca vor fi bani mai putini la buget. Pentru investitii avem foarte multe proiecte in derulare, pe care dorim sa le finalizam. De asemenea, avem proiecte noi,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca este posibila preluarea lor, menționand ca a avut deja o discuție pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Speram, anul acesta, și cu noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ca liniile ferate ale CFR, care nu sunt…

- Primarul general Gabriela Firea aloca mai mulți bani pentru cultura, recreere și religie decat da pentru infrastructura și sanatate, domenii care au nevoie de investiții masive. In aprilie, cand s-a votat bugetul Capitalei, pentru cultura, recreere și religie s-a alocat un buget inițial de peste 877…

- Ion Constantinescu, director interimar la Metrorex Conducerea companiei Metrorex a fost schimbata, în urma incidentului din aceasta dimineata, când circulatia metroului a fost întrerupta timp de doua ore pe doua magistrale din cauza unui jgheab de scurgere a infiltratiilor, care…

- Posibilitatea preluarii de catre Primaria Municipiului Bucuresti a Metrorex, implementarea biletului unic de transport in zona Bucuresti-Ilfov, modernizarea Centurii Capitalei, situatia lucrarilor la Pasajul Domnesti, precum si alte aspecte care vizeaza imbunatatirea conditiilor de trafic din Capitala,…

- Familiile monoparentale din Bucuresti vor primi ajutoare Gabriela Firea, primarul Capitalei Foto: Arhiva Familiile monoparentale din Bucuresti vor primi un ajutor lunar de pâna la 1.200 de lei, au decis consilierii municipali. Cuantumul acestui ajutor este stabilit în functie…

- Licitația pentru achizția a 400 de autobuze noi in Capitala se reia pe 2 noiembrie. Primaria Capitalei va ridica joi suspendarea licitatiei, iar noile oferte vor putea fi depuse pana pe 10 noiembrie. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca procedura…

- Dupa ce în primavara anuntase ca în câteva luni vom avea benzi unice pentru autobuze, acum primarul general Gabriela Firea vine cu o noua promisiune despre care nu stim daca se va realiza. Ea a anuntat marti, când traficul în oras s-a blocat din cauza ploii,…

- Posibila taxa de mediu pentru zona centrala din Bucuresti Gabriela Firea, primarul Capitalei Foto: Arhiva Primarul capitalei, Gabriela Firea, a readus astazi în discutie posibilitatea introducerii unei taxe de mediu pentru masinile care trec prin centrul Bucurestiului. Peste 50 de mii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari marți ca nu se pune problema întreruperii furnizarii apei calde pe tot parcursul anului și a caldurii pe perioada sezonului rece și a precizat ca cei care vor mai face afirmații contrare vor fi acționați în instanța, informeaza…

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre o mare problema a Bucureștiului: traficul. „Nu trebuie sa inventam apa calda, ci trebuie sa preluam modele de succes din Europa. Parcul auto al RATB trebuie sa se innoiasca. Cetatenii se sufoca in unele autobuze fara aer conditionat. Acele masini trebuie…

- Primarul capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, la Adevarul live, ca municipalitatea ii va intreba pe bucuresti daca doresc introducerea unei taxe de mediu, pentru ca altfel nu se va mai putea circula in Bucuresti. Firea a spus ca, dupa eliminarea taxei de mediu, au venit toate rablele din Europa…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat ca va ataca cu recurs decizia Tribunalului Bucuresti prin care s-a respins actiunea de anulare a celor 22 de societati comerciale infiintate de Primaria Capitalei. "Saptamana aceasta a fost pronuntata o prima sentinta, de respingere a actiunii USR de anulare…

- Primarul general, Gabriela Firea, a dispus tuturor responsabililor din cadrul Primariei Capitalei, dar și instituțiilor din subordinea Municipalitații sa ia masurile necesare, avand in vedere avertizarile emise de meteorologi, care anunța Cod portocaliu de ploi și vijelii pentru urmatoarele doua…

- De la inceputul acestei luni, autorizațiile de securitate la incendiu sunt obligatorii. Sunt, insa, zeci de școli din Capitala fara autorizații ISU. Nu le-au obtinut pana acum, fiindca, spun primarii, este o lege aberanta, care nu ține cont de realitațile din teren și, ca atare, nu poate fi aplicata…

- RADET anunta, joi, ca a solicitat ELCEN punerea in functiune a centralei termoelectrice Progresu, incepand de vineri, iar aceasta va duce la imbunatatirea conditiilor de furnizare a energiei termice functionare pentru locuitorii din sectorul 4. Advertisement Actiunea face parte din programul de functionare…