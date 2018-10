Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din PSD da din nou in clocot, dupa ce Gabriela Firea nu a reusit sa treaca un proiect important prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Primarul a acuzat, la Antena 3, o intelegere intre Dragnea si Basescu impotriva sa. In replica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, acuza o intelegere intre Basescu si Dragnea impotriva sa, dupa ce un proiect important a cazut la vot in Consiliul General al Municipiului Bucuresti."Cand inainte de sedinta ti se spune ca proiectele pe care le-ai propus sunt foarte benefice,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei ar fi decontat combustibilul folosit de cetateni pana la valoarea de 500 de lei pe luna daca mai multe persoane folosesc in comun un autoturism proprietate personala pentru deplasarea in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a confirmat inca o data influenta avuta in randul social-democratilor. Majoritatea membrilor CEx au votat pentru susținerea lui Liviu Dragnea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, spune ca au fost 55 de voturi pentru Dragnea, 8 impotriva și o abținere.…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Gabriela Firea a intervenit telefonic, la Antena 3, dupa ce Liviu Dragnea a vorbit pentru prima data despre conflictul dintre el și Primarul General al Capitalei. ”Vreau sa fac cateva precizari in aceasta seara, urmand ca zilele urmatoare sa detaliez. L-am ascultat pe Liviu Dragnea și pot sa spun ca…

- Firea, reacție la declarațiile liderului PSD: ”Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu metodele domniei sale”, a spus Primarul Capitalei, intr-o intervenție la Antena 3, imediat dupa emisiunea in care președintele PSD a anunțat ca atacurile sale vor fi discutate…

- In interviurile acordate dupa CExN al PSD, Gabriela Firea a acuzat inscenari și spionaj la varful PSD. Firea spune ca i-a fost inscenta montajul video in care se sugera ca pe Arena Naționala a fost huiduita Simona Halep și nu ea. Primarul General a mai spus și ca ministrul de Interne urmarește conversații…