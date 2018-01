Firea schimbă tabăra. Răsturnare de situație în PSD Postata in urma cu cateva minute, poziția Gabrielei Firea pare sa sugereze ca in PSD se contureaza o a treia tabara, profitand de disputa intre premier și președintele partidului. Astfel, o parte a liderilor PSD ar putea incerca sa preia controlul partidului, menținandu-i pe poziții șubrede atat pe Tudose cat și pe Dragnea, care raman pe funcții, dar cu puteri slabite, iar o conducere colectiva alcatuita din lideri locali ia decizia. Firea ii face raspunzatori pentru scandal atat pe Dragnea cat și pe Tudose și le cere sa faca gesturi de concesie. Practic, un astfel de scenariu ar extinde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…

- Boc: "Lucan nu mi-a cerut sprijin" + Il ameninta pe Ungureanu cu instanta Fostul premier Emil Boc a declarat, miercuri, la iesirea de la DIICOT, ca profesorul Mihai Lucan nu i-a cerut niciodata ajutorul in dosarul in care este cercetat, precizand ca a avut doua interventii la clinica particulara…

- Autor: Octavian ANDRONIC Prea bune semne anul nu are. Mai ales din punct de vedere economic, pentru ca incep sa se acumuleze deconturile politicilor fiscale imprudente și ale stimulentelor consumiste. Pe palierul politic se ascute „lupta de casa” intre pesediștii care ii raman credincioși lui Dragnea,…

- Mai multe publicații se mobilizasera, luni, sa transmita ceea ce ele au numit o lupta pe viața și pe moarte, in PSD, intre gruparea Dragnea și gruparea Tudose. Cititorii stateau cu sufletul la gura, așteptand ca Dragnea sa iasa din Consiliul Executiv Național al partidului linșat și fara funcția…

- Tot mai multi oameni din PSD au inceput sa se intrebe cum ar arata partidul fara Liviu Dragnea. Dar social-democratii nu au in prezent oameni capabili sa isi asume conducerea partidului, a declarat sociologul Alin Teodorescu pentru Digi 24. "Singura varianta posibila ar putea fi actualul președintele…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru…

- Victor Ponta arunca sageti otravite catre Liviu Dragnea, chiar in ziua in care se decide soarta sefului PSD. Fostul premier spune ca Dragnea are un comportament duplicitar, sufgerand ca Tudose nu trebui sa aiba incredere in el. "Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea sa…

- Zi hotaratoare pentru social-democrati. Liderii partidului decid viitorul PSD la sedinta Comitetului Executiv, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor surse din interior, sedinta se...

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, pentru Digi 24, ca Guvernul Tudose ar putea fi restructurat. Executivul ar putea include doar 16 ministere, fata de 24, cate sunt in prezent. Badalau, unul dintre oamenii fideli lui Dragnea, crede ca un congres extraordinar ar face bine partidului.

- E OFICIAL! Clujul pierde 28 milioane euro in 2018. Viceprimar: "Ne indreptam spre comunism" Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Amendamentul…

- Ceremonia funerara a Regelui Mihai a adunat oameni și personalitați din toate colțurile lumii. Prezenți și ei la funeraliile regale, Dragnea, Tariceanu și Tudose au facut un gest incalificabil in momentul in care și-a facut prezența Klaus Iohannis, insoțit de Carmen Iohannis, in Sala Tronului.

- ”S-au rezolvat absolut toate problemele, marindu-se cotele care vin. (...) Domnul Florin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi in mometul in care dadea acea declaratie tocmai studiam si rezolvam aceasta problema. De aceea, nu cred ca acum este suparat sau isi mai mentine acel apel pentru ca lucrurile…

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat în plata va fi majorat începând cu 1 ianuarie 2018 de la 1450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe luna, potrivit unei Hotarâri de Guvern adoptata în ședința de miercuri.…

- Coaliția PSD-ALDE a inceput lupta impotriva Justiției și a președintelui Klaus Iohannis. Nu exista oameni ai așa-zisului stat paralel, cum spun Dragnea, Neacșu sau Tudose, ci doar persoane de care PSD vrea sa scape cat mai repede. In primul rand, coaliția ticaloasa PSD-ALDE vrea sa scape de procurorii…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca actiunile Guvernului sunt indreptate impotriva interesului national, iar aroganta PSD si ALDE a atins cote greu de imaginat. ”PSD ramane in mod evident cel mai mare dusman al democratiei…

- Circa 200 de membri ai PNL Cluj au protestat în fața Prefecturii Cluj, dând citire moțiunii de cenzura depusa de PNL, prin care se dorește demiterea guvernului Tudose. Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, susține ca prin reducerea impozitului pe venit,…

- Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției, potrivit Agerpres. Ulterior, numarul protestatarilor a mai crescut.Protestatarii sunt "inarmați" cu steaguri, pancarte, fluiere și tobe.…

- "Eu nu cred ca domnul Ponta va vota impotriva Guvernului. Atunci cand a incercat sa-l ajute pe premierul Grindeanu, unul dintre motivele pentru care i s-a alaturat avea sens și anume: 'Eu nu pot vota impotriva unui guvern PSD'. Pai, acum la patru luni la distanța, voteaza impotriva unui guvern PSD?"…

- „Sefii celor doua diplomatii au discutat despre perspectiva organizarii vizitei Suveranului Pontif in Romania. Luand in considerare simbolismul deosebit de important al evenimentului, inclusiv pentru reprezentantii tuturor religiilor, s-a agreat coordonarea demersurilor pentru ca aceasta vizita…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, avertisment fara precedent pentru PSD! Acesta a susținut duminica seara, la Antena3, ca are informații ca urmatoarea perioada s-ar putea dovedi nefasta pentru PSD. Dragomir afirma ca procurorii DNA ar avea dosare pregatite pentru cei mai importanți oameni din…

- Guvernul de la Varsovia ii indeamna pe polonezi sa se inmulteasca ca iepurii, scrie The Associated Press.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste si: SONDAJ IMAS: Cifre DEVASTATOARE pentru Dragnea si Tudose. Increderea in cei doi…

- Gabriela Firea a infiintat peste 20 de firme satelit ale Primariei Municipiului Bucuresti, scopurile declarate ale ei fiind acela de a economisi bani, a oferi transparenta sporita si a creste veniturile Capitalei. In realitate, asa cum avertizau specialistii independenti, Primarul Bucurestiului se…

- Cei 29 de ministri ai apararii din NATO au aprobat reconfigurarea "structurii de comanda" - an adapted NAT Command Structure - cu un centru de supervizare a liniilor de comunicare in Atlanticul de Nord, intre Europa si SUA, precum si un comandament care va avea sarcina sa elimine obstacolele logistice…

- Reducerea contributiei pentru Pilonul II de la procentul actual de 5,1% la 3,75%, in locul majorarii la 6%, conform legii, va insemna o reducere de 20% a pensiilor private pentru romani, a anuntat miercuri Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Citește și: ALERTA…

- Tudose se teme de protestele de strada ale sindicatelor și de transformarea lui intr-un nou Grindeanu, sau mai rau, intr-un nou Boc. Dragnea se teme de picajul liber al PSD in sondaje și de pierderea conducerii partidului, daca promisiunile cu maririle de salarii și pensii din programul de guvernare…

- "Astazi, data de 07.11.2017, a avut loc Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in urma votului rezultand ca larga majoritate a procurorilor s-au pronuntat impotriva modificarilor propuse prin proiectele transmise…

- Ministrul de Finante, Ionus Misa, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a anuntat ca ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal, care presupune trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat, va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. De dimineata, premierul Tudose…

- Proba sportiva la examenul de admitere in scolile de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din ianuarie 2018 va consta intr-un traseu practic aplicativ, potrivit unui ordin de ministru pus in dezbatere publica.Citeste si: Documentul care DETONEAZA lumea politica: PSD…

- Tariceanu și Dragnea au pareri diferite in legatura cu modificarile privind legile justiției. In timp ce șeful PSD iși dorește ca președintele sa poata numi, ca și pana acum, procurorii șefi, președintele Senatului nu este de acord.

- Ati observat contorsiunile logice ale premierului, ministrilor si liderilor PSD-ALDE, care anunta taxe noi sau majorate, dar spun senin ca acestea nu sunt taxe? Acest hocus-pocus cu politica fiscala, care frizeaza iresponsabilitatea, e raspunsul unor oameni inspaimintati de realitate. Realitatea ...

- Fostul premier a lansat un atac furibund la adresa liderului PSD. "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si "Cartelul de la Teldrum" au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata…

- Institutul european de statistica a revizuit si cifra pentru trimestrul I, la -3,6%, fata de precedenta estimare de 3,2%. Romania inregistreaza astfel cel mai mare deficit din intreaga Uniune, urmata de Marea Britanie, care a avut un deficit de 3,4% in trimestrul II. Datele sunt calculate pe…

- Surse din conducerea PSD au relatat vineri, pentru „Evenimentul zilei”, ca liderii județeni ai partidului, conducerea centrala a PSD și o parte din miniștrii social-democrați vor discuta pe 9 noiembrie, in stațiunea Baile Herculane (Caraș-Severin), despre situația din partid și din Guvern dupa mini-remanierea…

- Sa ne fie clar: Tudose este politistul bun, Dragnea – politistul rau. Scopul lor este insa acelasi, doar metodele diferite. Dragnea, care are o problema personala urgenta de rezolvat, vrea ca legile Justitiei sa fie votate cat mai repede, printr-o demonstratie de forta in Guvern sau in Parlament impotriva…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE se reuneste, astazi, intr-o noua sedinta, pentru a decide ce face cu legile justitiei, bugetul pe 2018, split TVA, dar si cu legea privid parteneriatul public-privat sau FSDI.

- Presedintele Camerei Deputatilor si seful Guvernului au ajuns impreuna in sala de la Parlament, inaintea votului din plen asupra solicitatii DNA-ului de incuviintare a inceperii urmaririi penale pe numele fostului ministru Rovana Plumb. Cei doi nu au facut declaratii, cu mentiunea ca Tudose a raspuns,…

- Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscuta jurnalista de investigatii din Malta, care a coordonat ancheta Panama Papers in cel mai mic stat din Europa, a fost ucisa luni in urma exploziei unei bombe plasate sub masina sa, chiar in apropierea casei unde aceasta locuia, informeaza Realitatea Tv.Daphne…

- Stiti cand se transforma militia in caricatura? Cand odraslele de militieni se cred subtile, cand se autosuspecteaza de machiaverlacuri. Baiatul sefului de post Dragnea si fiul sefului de militie pe Braila (Tudose) s-au hartuit saptamana trecuta ca doi geambasi care se visau cavaleri. Dragnea si Tudose…

- Tariceanu și Dragnea ar fi plecat cu aceeași mașina spre locația unde va avea loc intalnirea dintre cei trei. Potrivit sursei citate, intrevederea are loc dupa ce liderii coaliției au avut o discuție de aproximativ o ora. Cei trei ar incerca sa gaseasca o soluție de inlocuire a lui…