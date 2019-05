Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Marius Bodochi a fost declarat castigator al concursului de proiecte de management pentru Teatrul Dramaturgilor Romani, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti și citat de Agerpres. Comisia de concurs a declarat castigator proiectul de management al lui Marius…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a susținut, intr-un interviu pentru Romania TV, ca soției sale, Grabriela Firea, i-a fost gasita in colon „o sarma de vreo 3 centimetri”. Intr-un interviu pentru Romania TV, realizat in locuința lor din Voluntari, Gabriela Firea și Florentin Pandele au acceptat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la Antena 3, ca nu se poate sterge cu buretele tot ce s-a intamplat in ultimele luni in relatia dintre ea si liderul PSD, Liviu Dragnea, dar ca este important pentru Bucuresti sa reinnoade dialogul institutional.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca in Consiliul General s-a aprobat un proiect prin care se va acorda sprijin financiar de 1500 de lei pentru plata chiriei victimelor violenței in familie. Este cunoscut faptul ca multe femei nu-și parasesc partenerii abuzivi pentru ca in…

- Aurelian Badulescu ramane in funcția de viceprimar al Capitalei, a decis Consiliul General al Municipiului București in ședința extraordinara. Noua consilieri generali au votat pentru schimbarea din funcție și 28 impotriva. „Mulțumesc, mulțumesc și colegilor din USR, va promit ca nu voi mai fi rau cu…