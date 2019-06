Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a spus vineri, la TVR 1, ca la ședința Comitetul Executiv Național al PSD s-a propus ca viitorii candidați la funcția de președinte al partidului sa fie obligați sa aiba susținerea unui numar de organizații ca sa-și poata depuna candidatura.„S-a discutat…

- Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a anunțat, joi seara, ca intenționeaza sa candieze la alegerile prezidențiale ca independent, subliniind ca soția sa, Gabriela Firea, nu își dorește aceasta funcție, potrivit Mediafax. „Astazi (joi, n.r) m-am hotarât, e Brâul…

- Baronul PSD de Vrancea, Marian Oprișan, susține ca nu exclude intrarea in cursa pentru alegerile prezidențiale. Dupa ce Gabriela Firea a declinat oferta facuta de Liviu Dragnea privind intrarea sa in cursa pentru alegerile prezidențiale din partea PSD, Marian Oprișan se arata pregatit pentru o competiție.Citește…

- Gabriela Firea s-a aratat surprinsa de faptul ca Liviu Dragnea a propus-o candidat PSD la prezidențiale. Primarul General a refuzat aceasta propunere, ba chiar i-a reamintit șefului PSD ca pana de curand era chiar indezirabila in conducerea partidului. „Sunt surprinsa de declaratia Domnului Dragnea…

- Gabriela Firea s-a declarat surprinsa, într-o postare pe Facebook, de declarația lui Liviu Dragnea, care a spus ca analiza privind candidatul PSD la prezidențiale ar trebui facuta ”între Gabriela Firea și Tariceanu”, dar nu vrea sa candideze la președinție. Aceasta a mai scris…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, pe Facebook, ca nu doreste sa candideze nici pentru sefia partidului, nici pentru Cotroceni. „Sunt surprinsa de declaratia domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidentiale“, a spus Firea, dupa ce liderul PSD…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor și publicarea rezultatelor exit poll-ului la alegerile europarlamentare și referendum, ca analiza pentru stabilirea candidatului la președinție trebuie facuta intre Gabriela Firea și Calin Popescu

- Declaratii unui om care isi anunta imfrangerea. Liviu Dragnea a spus ca nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD:ldquo;Eu in viata mi am asumat si ce am facut si ce nu am facut, dar nu imi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci intr o discutie serioasa in CEXIntrebarile la referendum au fost facute…