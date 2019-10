Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, in cadrul evenimentului de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila, ca Romania are nevoie de un presedinte "puternic", cu "norma intreaga", fara "concedii prelungite". "Avem un presedinte de tara care vrea…

- Primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de intrarea la CEx-ul PSD de sambata ca cei care depun moțiunea de cenzura trebuie sa aiba soluția pentru guvernare. Aceasta a declarat ca nu vede o "Gabi Szabo a politicii romanești care sa alerge pe pista politica" pentru guvernare."Cei…

- Printre calitatile pe care trebuie sa le aiba un lider, fie ca se afla in prima pozitie, fie ca este doar in linia a doua de decizie, este rezistenta la opiniile critice la adresa lui. Daca il cearta seful trebuie sa lase capul in jos si sa spuna „am inteles sefu’, imi pare rau!” si sa faca in continuare…

- "Apreciez faptul ca proiectul anuntat astazi de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin care se vor supune dezbaterii publice o serie de masuri menite sa reduca poluarea din Bucuresti (respectiv restrictii de circulatie intre anumite ore si pentru autoturismele nonEuro-Euro2), este un prim pas…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca s-a retras din competitia interna pentru desemnarea candidatului formatiunii la Presedintie in momentul in care a vazut opinia liderilor de organizatii, anuntand ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca s-a retras din competitia interna pentru desemnarea candidatului formatiunii la Presedintie in momentul in care a vazut opinia liderilor de organizatii, anuntand ca o va…

- La finalul sedintei BPN, Gabriela Firea a anuntat ca isi retrage candidatura la alegerile prezidentiale, astfel ca lupta din PSD se da acum intre Liviu Plesoianu si Viorica Dancila. Primarul general al capitalei ar fi luat aceasta decizie pentru ca nu este sustinuta de organizatiile din teritoriu…

- Viorica Dancila a fost intrebata, duminica, la Ploiesti, despre acuzatiile aduse de Gabriela Firea in legatura cu desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale si a spus ca isi va spune parerea in cadrul partidului. „Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca cea…