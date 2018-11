Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal ALDE, Tudor Ionescu, propune organizarea unui referendum local, în data de 27 ianuarie 2019, pentru introducerea unei taxe auto de acces în centrul Bucurestiului, precizând ca o problema presanta a Capitalei este traficul si

- Consilierul municipal ALDE, Tudor Ionescu, propune organizarea unui referendum local, in data de 27 ianuarie 2019, pentru introducerea unei taxe auto de acces in centrul Bucurestiului, precizand ca o problema presanta a Capitalei este traficul si poluarea.

- Proiectul de hotarare a fost propus de consilierul general ALDE Tudor Ionescu. Acesta prevede organizarea unui referendum local pentru introducerea unei taxe auto in centrul Capitalei in 27 ianuarie 2019. Intrebarea la care ar raspunde cu „DA” sau „NU” bucurestenii este: „Sunteti de acord cu restrictionarea…

- Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu este de parere ca, prin prezența slaba din București la referendum, primarul general al Capitalei i-a transmis un mesaj clar liderului PSD Liviu Dragnea.

- Batalia pentru Bruxelles. In mai puțin de un an, batalia pentru un loc in Parlamentul European va ajunge la final. Alegerile din mai 2019 vor aduce la Bruxelles un nou lot de eurodeputați, iar partidele se pregatesc deja pentru campanie. Miza este una pecuniara: un salariu de europarlamentar depașește…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela FIirea, a sustinut marti seara, la TVR 1, ca din primele sale zile de mandat a solicitat Guvernului sa colaboreze in anumite proiecte pentru Bucuresti, dar atunci era premier Dacian Ciolos si nu a gasit "un raspuns bun" si

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca primarul general al Capitalei a cerut "din considerente personale" demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucuresti, si nu pentru ca este "impotriva reprimarii brutale". "Firea…

- Liberalul e nemulțumit fiindca susține ca banii de investiții din București se duc pe pomeni și subvenții. Președintele PNL București mai acuza ca dupa ce au fost date vacanțe pentru elevi și pensionari sau stimulente pentru tinerii casatoriți și proaspetele mamici, Primaria ”taie, dintr-un foc,…