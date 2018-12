Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii cer demiterea de indata a Prefectului Capitalei, Speranța Clișeru, pentru ca a eșuat in a constata ilegalitatea delegarii serviciilor catre companiile municipale inființate ilegal de catre Gabriela Firea. Ciprian Ciucu, membru PNL in CGMB, a transmis ca Guvernul Romaniei trebuie sa o demita…

- ”Atac nedemn la medicii tineri! Consilierii generali USR si PNL au respins azi proiectul de hotarare care prevede achizitionarea de locuinte pentru medici. Consider ca prin acest vot negativ, consilierii USR si PNL si-au batut joc de medicii, asistentele medicale si infirmierele care sperau sa se…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptata in decembrie anul trecut prin care se stabilea ca pot asigura transport in regim taxi doar transportatorii cu servicii de dispecerat. Decizia instantei a fost data dupa ce compania Star Taxi a cerut…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la Parlament, la o conferința pe teme medicale, ca CGMB aloca in total 275.000 de euro pentru un proiect care le da tinerilor diagnosticați cu cancer posibilitatea sa aiba copii chiar daca tratamentul le afecteaza fertilitatea.„Am aprobat…

- „Asa cum am promis, vom infiinta camine pentru seniori in toate cele sase sectoare ale Capitalei, si, in acest scop, achizitionam imobile in care vor functiona aceste centre de ingrijire a persoanelor varstnice. Caminele vor fi operationalizate, reabilitate si dotate corespunzator, astfel incat seniorii…

- Compania Municipala Imobiliara București (CMIB) intenționeaza sa cumpere șase imobile - cate unul in fiecare sector al Municipiului București - pentru inființarea Rețelei metropolitane “Asistența pentru seniori. Respect pentru varsta a treia”, aprobat prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului…

- Primaria Capitalei va investi peste 52 de milioane de lei in lucrari de reabilitare si consolidare a Podului Grant, a decis, miercuri, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. "Toti au observat ca Podul Grant se afla…

- Trupele Trooper și Șuie Paparude au anunțat pe paginile lor de Facebook ca se retrag de la concertul "Centenar Fest". Membrii Trooper acuza ca nu știau ca evenimentul e organizat și de primaria Capitalei susținand ca ei "nu canta la niciun concert din Bucuresti pe afisul caruia apar ARCUB si Primaria".…