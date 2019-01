Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea considera ca discursul Opoziției din Consiliu privind problemele RADET ca fiind strigator la cer, deoarece PNL a deținut controlul regiei inainte ca ea sa fie primar, și a asistat pasiv la degradare. Firea mai spune ca nu poate fi rezolvat in 2 ani ce nu s-a facut de la Revoluție.Primaria…

- Gabriela Firea considera ca discursul Opozitiei din Consiliu privind problemele RADET ca fiind strigator la cer, deoarece PNL a detinut controlul regiei inainte ca ea sa fie primar, si a asistat pasiv la...

- Gabriela Firea considera ca discursul Opozitiei din Consiliu privind problemele RADET ca fiind strigator la cer, deoarece PNL a detinut controlul regiei inainte ca ea sa fie primar, si a asistat pasiv la degradare. Firea mai spune ca nu poate fi rezolvat in 2 ani ce nu s-a facut de la Revolutie.

- Elevii din București cu varsta pana in 18 ani, precum și insoțitorii pensionarilor vor calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unor proiecte de hotarare adoptate miercuri in ședința Consiliului General al Municipiului București. Beneficiaza, astfel, de gratuitate…

- Primarul general, Gabriela Firea, s-a intalnit cu reprezentantii tuturor companiilor care fac parte din Holdingul Municipal pentru a discuta despre decizia Curtii de Apel Bucuresti. Firea sustine ca societatile functioneaza potrivit legii si se va uza de toate caile exceptionale de atac, decizia instantei…

- „Primaria Bucuresti, din bugetul propriu, face echilibrari pentru sectoare si au decis prin formula de calcul sa lase foarte putini bani la nivel de municipiu Bucuresti si sa dea toti banii la sectoare, in asa fel incat primarul sa ramana fara influenta si fara un cuvant de spus, ca daca nu ai resurse,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, ca se astepta la ”mai multa barbatie, in special barbatie politica” din partea lui Liviu Dragnea, respectiv acesta sa recunoasca faptul ca a avut o intalnire cu primari de sectoare despre reorganizarea administrativa a Capitalei. Firea il acuza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat luni ca nu se mai poate continua in PSD "sub teroarea excluderilor" si a precizat ca va ramane "un simplu om de stanga", chiar daca presedintele partidului, Liviu Dragnea, nu o mai