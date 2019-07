Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu renunta la intentia de a candida, in toamna, la alegerile prezidentiale, astfel ca alianta cu PSD ar putea cadea, in lipsa unei candidaturi comune. Deja se preconizeaza o alianta ALDE-Pro Romania, partidul lui Victor Ponta avand discutii cu Tariceanu,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca iși va prezenta planurile de viitor saptamana viitoare, inclusiv cele privind o eventuala candidatura la prezidențiale. Gabriela Firea a spus ca, iți dorește ca social-democrații sa trimita in lupta pentru…

- “Despre candidatura la alegerile prezidentiale (…) nu am sa revin decat spunandu-va ca mi-am aratat aceasta disponibilitate. Colegii mei cunosc ca am, as spune, motivatia necesara pentru a candida la viitoarele alegeri. Avand in vedere ca o candidatura cu sanse de succes mai mari ar fi o candidatura…

- Intrebata, luni, daca sustine varianta unei aliante PSD-ALDE-Pro Romania pentru alegerile prezidentiale, Viorica dancila a spus: "Am spus ca avem sondaje de opinie si pe masura ce vom primi aceste sondaje vom vedea ce formula imbratisam". De asemenea, intrebata ce parere are despre faptul…

- Calin Popescu Tariceanu a confirmat luni declarațiile lui Victor Ponta, care a spus ca a avut o discuție cu președintele ALDE despre cum s-ar putea ajunge la un candidat comun PSD-ALDE-Pro Romania la alegerile preziden'iale.„Confirm ceea ce a spus domnia sa (c.n. Victor Ponta). Cred ca cea…

- Viorica Dancila a sperat ca prin indepartarea oamenilor apropiați lui Liviu Dragnea va putea domni liniștita peste PSD. In interior lucrurile, insa, stau exact pe dos. Viorica Dancila are probleme mari. Ceea ce parea o simpla demisie la prima vedere, respectiv cea a lui Paul Stanescu din funcția de…

- Premierul Viorica Dancila, declarații privind alianța PSD - Pro Romania, dupa ce Gabriela Firea a cerut public ca cele doua partide sa colaboreze.Citește și: DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit…

- "Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit cu Pro Romania. Nu am avut nicio discutie legata de o viitoare negociere. Am vorbit cu domnul Tariceanu, dupa cum stiti suntem in coalitie, vom avea o discutie si cu UDMR. Suntem deschisi dialogului, dar nu am avut nicio discutie cu Pro Romania. Daca se…