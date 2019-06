Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca PSD are in acest moment cativa lideri care pot candida la alegerile prezidentiale, sustinand ca, deocamdata, a fost informata ca se realizeaza in partid o cercetare stiintifica pentru desemnarea candidatului.



"Eu iau lucrurile exact cum le luati si dumneavoastra. Faptele si pe urma, eventual, explicam prin vorba. Deocamdata am fost anuntati ca se va realiza o larga cercetare stiintifica in intreaga tara in care sa afla ce a determinat scaderea la jumatate a procentului pe care l-a luat PSD la alegerile parlamentare…