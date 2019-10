Firea, ofertată de alte partide pentru a candida la Primăria Capitalei „Am avut de multe ori tentația de a pleca (...)dar nu am putut sa fac acest lucru", dezvaluie Firea.

„Sa știți ca am avut de multe ori tentația de a pleca sau de a incerca o varianta independenta, au fost și alte partide care mi-au spus ca ar trebui, la anul, sa candidez la poziția de primar general din partea altei formațiuni politice, pentru ca PSD este un partid in care se arunca cu pietrele in fiecare zi, dar nu am putut sa fac acest lucru, in primul rand pentru oamenii din țara, care ne simpatizeaza, care au avut de beneficiat pe urma masurilor pe care le-a luat guvernul actual… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca urmeaza o perioada extrem de complicata in interiorul PSD, dupa pierderea guvernarii și face un apel catre colegii de partid sa fie raționali și sa salveze ceea ce mai este de salvat.Citește și: Marcel Ciolacu da carțile pe fața: Sfarșitul PSD…

- "Urmeaza alegeri la sefia organizatiei in perioada imediat urmatoare, avand in vedere adoptarea noului statut si nu intentionam sa mai candidez.In plus, timpul nu imi permite sa fiu implicata suta la suta. Doresc sa dedic mai mult timp proiectelor pentru Bucuresti", a explicat Wring pentru Digi24. …

- Primaria Capitalei: bucurestenii nu vor ramane fara apa calda si caldura Primaria Capitalei îi asigura pe bucuresteni ca nu vor ramâne fara apa calda si caldura. Precizarea vine dupa ce administratorul judiciar al ELCEN a anuntat ca va convoca Comitetul Creditorilor, care…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat luni ca ia in calcul o serie de modificari la proiectul de hotarare care vizeaza introducerea vinietelor electronice pentru utilizarea drumurilor publice din Capitala, astfel incat proprietarii sa plateasca in functie de gradul de poluare generat de masina.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, la Antena 3, decizia lui Liviu Dragnea de a contesta in instanta alegerea Vioricai Dancila ca presedinte al PSD si a mentionat ca acesta este ultimul lucru de care avea nevoie Viorica Dancila.

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut miercuri la Antena 3 primele declarații despre suspiciunile de proxenetism care planeaza asupra cazului.„Maine vor fi declaratii”, a repetat fiica lui Dinca, intrebata daca face trafic cu minore. „Știți ce inseamna maine?”, a zis fata suspectului…

- Update: PSD a decis sa anuleze reuniunile Biroului Permanent Național (BPN) și Comitetul Executiv (CEx) ale partidului care trebuiau sa se desfașoare, luni, prima de la ora 12.00 și a doua incepand cu ora 18.00, au declarat surse ale formațiunii, pentru MEDIAFAX. Stirea initiala: Ședința BPN…

- Gabriela Firea a declarat, duminica seara, ca singura soluție pentru caștigarea alegerilor prezidențiale este crearea unui nou USL și desemnarea drept candidat a persoanei care are cele mai multe șanse dintre membrii partidelor implicate. ”Daca la europarlamentare se obținea un scor foarte bun, de peste…