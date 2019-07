Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a rabufnit in direct la Antena 3 suparata de maniera in care Viorica Dancila a refuzat sa sondeze șansele reale ale posibilor prezidențiabili, motivand ca aceștia nu s-au inscris ca și candidați la prezidențiale.Citește și: Detalii despre soția lui Calin Popescu Tariceanu! Cat…

- „Am spus trei ani ca nu candidez pentru ca PSD avea candidat - domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție sa intru intr-o competiție interna cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele sa caștige toate bataliile interne așa cum se vede ca si doamna premier are aceleași instrumente preluate…

- Gabriela Firea a declarat ca intra in competiția pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg in „direcția buna” pentru PSD. La randul sau, soțul lui Firea, Florentin Pandele, a spus ca nu va mai participa la cursa pentru Cotroceni daca primarul general va candida.„Am spus trei ani ca nu…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat, vineri, ca in cazul in care primarul general Gabriela Firea isi va anunta candidatura la prezidentiale, va exista o discutie in cadrul Comitetului Executiv, avand in vedere ca pentru a candida din partea PSD este necesara sustinerea tuturor organizatiilor…

- Gabriela Firea nu exclude sa se înscrie în cursa pentru Cotroceni, susținând ca ca face „toate clarificarile” saptamâna viitoare. „Saptamâna viitoare o sa-mi reiau activitatea, atât la primarie, cât și activitatea politica, și voi organiza…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca iși va prezenta planurile de viitor saptamana viitoare, inclusiv cele privind o eventuala candidatura la prezidențiale. Gabriela Firea a spus ca, iți dorește ca social-democrații sa trimita in lupta pentru…

- Carmen Dan, despre funcția de vicepreședinte PSD: Nu voi candida pentru un alt mandat "Nu vizez nicio funcție. Sunt vicepreședinte al partidului, daca se va lua decizia sa se faca alegeri și pentru vicepreședinți, nu voi candida pentru un alt mandat. Vom vedea . Din ce s-a stabilit, cel puțin pana…

- ''Nu știu detalii de ceea ce se intampla acum. In primul rand responsabilitatea pe care o are doamna prim-ministru in ceea ce privește actul de guvernare, cu faptul ca este un om de echipa și relația pe care o are cu domnul Dragnea, zic eu buna. Eu nu cred ca se va ajunge la o situație similara cu…