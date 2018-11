Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, aflata in conflict cu liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a aflat pe surse despre Comitetul Executiv Național (CEx) al PSD, ca nu a primit pana acum o invitație și ca daca va avea loc luni sau miercuri, așa cum se zvonește, nu va participa pentru ca va fi plecata…

- Intrebata daca ii este teama de o posibila excludere din partid, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca ii este teama doar de Dumnezeu. Firea spune ca nu a adus prejudicii partidului, ci a criticat doar o singura persoana: pe Liviu Dragnea.

- "Nu stiu cand va fi pentru ca, deocamdata, doar pe surse am aflat ca se va organiza un comitet executiv. Nu am primit pana acum nicio invitatie. Daca va avea loc, asa cum se zvoneste, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru ca am acceptat inca din luna august invitatia…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea spune ca nu a primit inca invitatie de a participa la sedinta Comitetului Executiv National PSD, care ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, insa oricum nu fuge de sedinta pentru ca nu ii este rusine cu activitatea sa la primarie. Firea a adaugat ca s-ar putea totusi…

- Surse social-democrate susțin ca Liviu Dragnea va propune partidului ca, in cel mai scurt timp, sa se organizeze doua sedinte de Comitet Executiv National. Una va fi dedicata neințelegerilor și tensiunilor din partid. Vizați de ședința sunt in special opozanții din partid, cu precadere Gabriela Firea…

- Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, a ieșit invingator vineri, in Comitetul Executiv Național al PSD, dupa ce mai multe nume grele, precum Gabriela Firea, primarul Capitalei, Paul Stanescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice, și senatorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, ca a fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN, transmite news.ro."A fost o discutie care s-a inchis…

- Conducerea Partidului Social Democrat se va reuni, in perioada 31 august - 2 septembrie, la Neptun, iar cu aceasta ocazie ar urma sa aiba loc Comitetul Executiv National. Tot la Neptun ar urma sa se discute despre posibilitatea schimbarii prim-ministrului, potrivit unor surse citate de HotNews si…