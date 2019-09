Firea: Nu am renuntat la ideea gratuitatii la transportul STB

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca nu a renuntat la ideea gratuitatii pentru mijloacele de transport in comun ale STB, dar a afirmat ca sunt opinii diferite ale specialistilor si acest...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat noile reguli ale Proiectului Oxigen care incearca sa limiteze poluarea in București. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.

- Primarul PSD al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, este un om responsabil și nu dorește ca Romania sa intre intr-o criza. Firea considera ca se pot gasi soluții pentru guvernare și printre adversarii politici ai social-democraților."Eu cred ca și Victor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, sustine ca, desi social-democratii par sa fi pierdut majoritatea in Parlament, exista posibilitatea unor negocieri, ea afirmand ca nu a vazut "atleti din politica inscrisi pe pista competitionala" pentru a ajunge la guvernare, informeaza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, intenționeaza sa introduca o vinieta electronica pentru șoferii care doresc sa circule in oraș cu mașini ce nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, la "Marius Tuca Show", ca ar candida la alegerile prezidențiale daca ar fi considerata o soluție optima de catre colegii din PSD, de catre partenerul de coaliție ALDE, condus de Tariceanu, dar și de catre foștii colegi de la Pro Romania, scrie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat dupa demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen, Dan, amintind ca a solicitat demisia acesteia in urma cu aproape un an dupa evenimentele din 10 august si spunand ca „orice demers este binevenit atunci cand vine”.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, la finalul unor discutii avute la Palatul Victoria, ca s-a agreat cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,...