Social-democrata aflata in fruntea Primariei Capitalei a anuntat ca zilele urmatoare va merge la Madrid. Astfel ca s-ar putea sa nu poata participa la viitoarea sedinta a conducerii PSD, in cazul in care aceasta va avea loc saptamana viitoare. “Nu stiu cand va fi, pentru ca deocamdata doar pe surse am aflat ca se va […] Firea: Nu am de ce sa fug de CEx/Nu am adus prejudicii partidului is a post from: Ziarul National