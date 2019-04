Firea: Ne-am fi dorit ca bugetul Capitalei să fie mai bogat, nu unul de austeritate "Cu privire la buget, fireste ca ne-am fi dorit ca acesta sa fie unul mai bogat, si nu unul de austeritate, pentru ca nevoile sunt mari. Fireste ca ne-am fi dorit si noi sa putem aloca bugete mai generoase si catre infrastructura, investitii, catre sanatate, factura sociala, subventiile la RADET, la STB, sa avem transport public in comun civilizat, sa avem retele de termoficare modernizate si, bineinteles, si un procent (...) domeniului cultural. Suntem, din nefericire, intr-un an mai dificil din punct de vedere financiar", a spus Firea la sedinta CGMB. Ea a adaugat ca PMB este singura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul este pregatit inca de anul trecut in Guvern. Primele intenții ale cabinetului Viorica Dancila au fost ca de amnistia fiscala sa beneficieze companiile de stat si private care nu au intrat in insolventa, carora nu le vor fi sterse datoriile, ci doar esalonate, fara dobanzi sau penalitati.…

- Trei moldoveni care se ocupau cu falsificarea actelor in incinta unui centru comercial din centrul Capitalei au fost retinuti de oamenii legii. Suspectii confectionau acte romanesti pentru cei care doreau sa munceasca in Uniunea Europeana.

- "Date in premiera nationala. Ce s-a intamplat cu aurul Romaniei intre '69 si '89. Un tabel oficial de la Banca Nationala, cifre oficiale. In 1969, Romania avea un stoc total de 114,4 tone, dintre care 89,6 tone erau in tara si 24,8 in strainatate. In 1970, avea 44,8 tone in strainatate, marisem stocul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dat asigurari, miercuri, la sfarsitul intalnirii cu primarii de municipii, care a durat peste 4 ore, ca toate administratiile locale vor avea cel putin bugetele de anul trecut, iar Guvernul va suplimenta de la bugetul de stat sumele, cand un municipiu, sau orice localitate…

- Gabriela Firea a declarat ca este prematur sa vorbeasca despre o candidatura la președinție și spune ca nu iși dorește sa plece de la Primaria Capitalei, dar adauga și ca ar vrea sa-l contracandideze pe Liviu Dragnea daca acesta intra in cursa pentru palatul Cotroceni. La cateva ore dupa ce a trimis…

- "Banii bucurestenilor, inapoi la ei! Este pentru prima oara cand sectoarele Municipiului Bucuresti sunt finantate corect si se vor dezvolta unitar! Impozitele pe venit, achitate de bucuresteni se intorc in investitiile pe care le desfasoara primariile de sector. Acum vin bani in plus pentru cetateni,…

- "Cu toata responsabilitatea, va aduc la cunostinta ca, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finante, Capitalei Romaniei i se taie 180 milioane de euro, adica aproape 25% din buget! Trag concluzia ca Dl Dragnea, cel care conduce de facto guvernul, ii uraste pe bucuresteni.…

- In 2017, deficitul bugetar a fost de 24,3 miliarde lei, respectiv 2,88% din PIB. In primele 11 ale anului trecut, bugetul general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB, de aproape trei ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2017. In…