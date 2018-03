Firea n-a scapat din vedere decizia primarului sectorului 5 privind scolile

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca hotararea primarului sectorului 5, Daniel Florea, de a deschide scolile in perioada codului portocaliu de ninsoare, a incalcat decizia Comitetului pentru Situatii de Urgenta, iar edilul va raspunde in fata legii.

- Primarul General, Gabriela Firea: "Avem, in sfarsit, un centru cultural menit sa puna in valoare opera si personalitatea lui Dinu Lipatti, dar si un festival care ii poarta numele, inaugurat anul trecut, odata cu centenarul nasterii marelui artist. Si iata ca in anul in care sarbatorim cu totii Centenarul…

- Tinand cont de mesajul meteorologilor – mai exact avertizarea cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, la nivelul Primariei conduse de Dan Tudorache s-a facut un plan de actiune, in vederea deszapezirii si a combaterii poleiului de pe arterele principale si secundare…

- 'Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia cu doamna Dancila si sper sa rezolvam cat mai multe din aceste probleme (ale Bucurestiului, n.r.)', a aratat Firea, intr-o declaratie acordata presei, in timpul participarii la Congresul extraordinar al PSD. Ea a mentionat ca planul stabilit…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Pana sa ajunga sa se alature colegilor sai social-democrati prezenti, alaturi de cateva mii de delegati din teritoriu, la Congresul extraordinar de la Sala Palatului, Gabriela Firea a formulat un apel adresat pesedistilor. “Eu fac un indemn la intelepciune, la calm, la colegialitate. Si sa nu uitam…

- Presedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, care si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte in regiunea Bucuresti-Ilfov, a declarat, vineri, ca se va retrage daca se pune in pericol unitatea partidului sau "sunt in spate jocuri subterane". "Am decis sa-mi depun aceasta candidatura…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Un numar de 24 de social – democrati si-au anuntat candidatura pentru functii de conducere in partid pana joi la ora 16.00, termenul limita pentru depunerea candidaturilor, acestea urmand sa fie validate in cadrul Comitetului Executiv National (CExN), care se reuneste vineri, de la ora 11.00, iar decizia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- Efectele ninsorii sunt indepartate atat cu ajutorul utilajelor, cat si a muncitorilor de la Romprest, acestia din urma intervenind indeosebi in zona trecerilor de pietoni si a statiilor RATB, anunta Primaria sectorului 1, intr-un comunicat remis redatiei, marti la pranz. Astfel, se anunta urmatoarele…

- Dragnea cere noului Guvern sa grabeasca normele de aplicare ale legii parteneriatului public-privat. Liderul PSD a avut o discuție, miercuri, dupa ședința BPN dal PSD, despre Spitalul Metropolitan, cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. Președintele PSD a precizat ca exista șase variante de locație…

- La intrevederea dintre primarul de București, Gabriela Firea, și primarul interimar de Chișinau, Silvia Radu, am asistat la un moment penibil. Participantele la conferința de presa au facut schimb de cadouri. Despre aceasta scrie ex-ministrul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc…

- Primaria condusa de Dan Tudorache are planuri mari, care includ, in premiera pentru Capitala, reabilitarea termica a caselor, dar si anveloparea blourilor si modernizarea lifturilor din blocurile reabilitate termic. Astfel, oficialii Primariei sectorului 1 transmit faptul ca institutia va demara in…

- Primarul General, Gabriela Firea, si primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, au semnat astazi, la sediul Primariei Capitalei, un Program de Cooperare in mai multe domenii de interes precum sanatate, educatie si cultura. Primarul interimar al municipiului Chisinau se afla intr-o…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost prezent joi la sediul Primariei Capitalei, pentru o intrevedere cu Gabriela Firea. Intrevederea pe care edilul Bucurestilor a avut-o cu inaltul reprezentant al diplomatiei americane s-a axat pe principalele proiecte ce se intentioneaza a fi derulate in Capitala, pe…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo- faciala „Dan Theodorescu”, situat pe Calea Plevnei din Capitala. Ea a declarat ca va lua masuri pentru ca Spitalul sa se mute intr -un nou sediu, echipat și dotat la standarde europene. Imobilul…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- In cadrul primei sedinte de Consiliu Local de la Iasi, edilul-sef Mihai Chirica a anuntat ca intentioneaza sa propuna o hotarare prin care orele din unitatile de invatamant sa inceapa cu „Desteapta-te, romane!“.

- Reprezentantii Primariei conduse de catre Dan Tudorache au anuntat cum s-a actionat, pe fondul ninsorii abatute asupra Capitalei, cat sa nu existe probleme la nivel de circulatie pe raza Sectorului 1. Iata ce au transmis intr-un comunicat: “61 de utilaje de deszapezire, 4 incarcatoare si 359 de oameni…

- „O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, l-ar fi atacat pe Liviu Dragnea in timpul sedintei de luni a Comitetului Executiv al PSD, transmite DCnews, citand surse participante la sedinta. Si Robert Negoita, primarul Sectorului 3, ar fi avut un discurs pro-Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din…

- ”Nu ma sperie si nu ma face sa renunt toata campania de denigrare si defaimare lansata deja de anul trecut impotriva Primariei Capitalei, a primarului general, a colegilor nostri. Am mai trecut prin asta. Nu ma sperii, sunt tabacita dupa un an jumate de mandat. Stim ca sunt foarte multe interese,…

- Documentele aparute pe SEAP la inceputul lunii, in care se face referire la suma de bani alocata initial pentru lucrarile din Parcul Romniceanu, reprezinta o eroare materiala, susține primarul sectorului 5, Daniel Florea.

- Primarul PSD Gabriela Firea minte atunci cand susține public ca edilul din Sectorul 5, Daniel Florea, nu a intenționat niciodata sa amplaseze un patinoar in Parcul Romniceanu, aflat intr-o zona protejata.