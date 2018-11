Firea: Mi-am depus demisia din funcţia de preşedinte interimar al PSD Bucureşti Bucuresti, 19 nov /Agerpres/ - protest fata de faptul ca alegerile sunt blocate de mai bine de doi ani la aceasta organizatie. "Mi-am depus acum demisia din calitatea de presedinte interimar la PSD Bucuresti. Este o forma de protest a mea pentru faptul ca de doi ani de zile domnul Dragnea a blocat alegerile la aceasta organizatie si la alte cateva din tara, probabil pentru a fi vulnerabili si a depinde de domnia sa. (...) Acum imi dau seama ca a fost un plan si nu tocmai prietenos in ceea ce ma priveste sa depind permanent de domnia sa. (...) Ne nastem singuri, murim singuri, nu ne tine nimeni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

