Stiri pe aceeasi tema

- ”Ieri, in prima zi dupa alegeri, ELCEN, cu acordul, probabil, ca nu au facut de capul lor, secretariatului din Ministerul Energiei, au oprit apa calda in jumatate din București. Sectoarele 2, 3, 4. Am facut plangere penala pentru cei care au luat aceasta decizie deoarece apa calda și caldura sunt…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a reiterat marți ca nu iși dorește conducerea partidului PSD, insa a fost sunata de mai mulți colegi care i-au cerut acest lucru.„Au fost colegi care mi-au spus ca aș fi cea mai potrivita și ca ar trebui sa-mi asum aceasta poziție dificila intr-un moment foarte…

- Liderii organizațiilor județene ale PSD și-au dat acordul ca premierul Viorica Dancila sa preia conducerea partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat. O parte dintre liderii partidului, deja prezenți in București, s-au adunat la sediul din strada Ion Ionescu de la Brad pentru a analiza situația…

- Liderii PSD urmeaza sa aiba marți o serie de întâlniri la nivel de conducere în care sa stabileasca ce vor face dupa pierderea alegerilor europarlamentare și încarcerarea liderului Liviu Dragnea. Prima va fi ședința Biroului Permanent Național, de la ora 11.00, la Parlament.Diseara,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca Partidul Social Democrat, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la prezidentiale, mentionand, totodata, ca nu isi doreste sa preia conducerea PSD sau sa candideze la Presedintie, ci sa finalizeze cu bine proiectele pentru Bucuresti. "Consider…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, pe Facebook, ca nu doreste sa candideze nici pentru sefia partidului, nici pentru Cotroceni. „Sunt surprinsa de declaratia domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidentiale“, a spus Firea, dupa ce liderul PSD…

- „In acea perioada de spitalizare in care am primit mesaje in primul rand de la apropiati, de la prieteni, au fost si mesaje de la colegii din politica - Tariceanu, Dancila si dl Dragnea a lasat un mesaj de sanatate si urari de bine. Mi se pare omenesc”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3, potrivit…

- Primarul din Braila, Marian Dragomir, a cerut conducerii partidului, duminica, la Conferinta Extraordinara a PSD Braila, in care se alege conducerea filialei, sa schimbe discursul si sa renunte la temele privind justitia, potrivit debraila.ro.Edilul a fost aplaudat de social-democratii aflati…