- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu crede in sinceritatea lui Liviu Dragnea atunci cand liderul PSD afirma ca ar fi dispus sa-l sustina pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile prezidentiale, precizand ca Dragnea doreste sa fie candidatul social-democratilor pentru Presedintia Romaniei.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca s-ar putea sa existe un candidat comun PSD-ALDE - Calin Popescu Tariceanu.

