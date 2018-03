Stiri pe aceeasi tema

- "Ceilalti colegi vor lua cuvantul. Eu am vorbit in calitate de premier al Romaniei si de presedinte al Organizatiei de femei. Vor lua si ceilalti colegi cuvantul. Eu ma intorc in sala si se vor intoarce si ceilalti colegi. (...) Nici eu nu am castigat intotdeauna cand am concurat. Nu depinde de mine…

- Primarul general Gabriela Firea spera ca in urma Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD) se va pune capat unei perioade "mai nelinistite" si ca va trece timpul tensiunilor politice. "Se limpezesc apele, intr-adevar. Cum nici unei familii nu ii sta foarte bine atunci…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a fost intrebata, vineri, dupa Comitetul Executiv Național, unde s-au validat toate candidaturile pentru funcțiile de conducere, la Congresul de sambata, daca si-ar putea retrage candidatura la functia de presedinte executiv. Ea a evitat sa dea un raspuns transant.…

- "Sunt in continuare, sunt suparata pe ceea ce se intampla la nivelul ministerelor si cu totii am luat decizia sa schimbam acest mod de lucru care pur si simplu dauneaza bunului mers al reformelor in Romania. (De luni pana azi s-au schimbat - n.r.) cateva lucruri. Am avut cateva intalniri si vreau…

- Conducerea PSD a centralizat toate candidaturile pentru Congresul din data de 10 martie. Vineri, va avea loc un Comitet Executiv al PSD in care se vor aproba dosarele de candidatura, iar cu lista finala a celor aprobați se va intra in Congres.Iata lista dosarelor de candidatura depuse la sediul…

- "La Comitetul Executiv al PSD s-a stabilit ca pentru posturile de vicepreședinți este nevoie de o susținere a organizației, iar organizația PSD București, așa cum era firesc a susținut-o pe Gabriela Firea. Nu aș fi acceptat eu ca una dintre propuneri sa nu fie doamna Gabriela Firea. Pentru fiecare…

- Nicolae Banicioiu, parte a disidentilor din PSD alaturi de Ecaterina Andronescu, și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD. Intrebat de catre Val Valcu care scopul Congresului, Banicioiu a declarat ca nu este foarte convins daca partidul știe de fapt de ce este organizat.…

- Liceenii din Cluj vor face experimente științifice platite de BASF Concernul german BASF va lansa in trei orașe din Romania – Cluj-Napoca, București, Iași – un program științific destinat elevilor. Chemgeneration se va desfașura in perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii din țara. Scopul…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD a stabili azi detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Noua conducere a PSD va numara 16 vicepresedinti: 8 femei si 8 barbati, cate doi pe fiecare regiune. Gabriela Firea a amenintat cu…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD se reuneste luni pentru a stabili detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Sedinta conducerii PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. Gabriela Firea a amenintat cu demisia daca ministrii…

- "Sper sa pastram drumul cel drept", a spus, sambata seara, Ecaterina Andronescu, prezenta in platoul Realitatea TV. Referindu-se la Liviu Dragnea, a spus ca "nu cred ca avea nevoie de aceasta confirmare. Așa cum vad eu ce se intampla in Comitetul Executiv sau in organizațiile din țara, nu cred ca…

- PSD a scazut in sondaje destul de ingrijorator și este nevoie de o serie de schimbari Ecaterina Andronescu nu exclude o candidatura la șefia PSD Intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a fost intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie. Ecaterina Andronescu a explicat ca aștepta deciziile Comitetului Executiv, pentru a vedea daca…

- Principalele subiecte ale zilei, reflectate in edițiile emisiunilor de știri din aceasta seara: Gabriela Firea: Daca colegele din organizatia de femei ma vor recomanda, voi candida pentru un post de vicepresedinte Gabriela Firea a anuntat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte PSD…

- „Nu ma ocup cu revolutia in partid. Daca colegele mele de la organizatia de femei - pentru ca doamnele sunt de obicei recomandate de organizatia de femei si intra pe norma interna de partid in Biroul Permanent National - daca ma vor recomanda, le voi multumi si voi candida pentru un post de vicepresedinte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Astazi,1 martie 2018, Blajul a primit vestea ca are onoarea sa organizeze la Bucuresti turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin. Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- In presa au aparut informații conform carora, la Congresul PSD din 10 martie, se pregatește un puci la adresa lui Liviu Dragnea, iar Ecaterina Andronescu și Gabriela Firea ar fi conducatorii rebeliunii. Firea neaga vehement aceste informații, pe care le incadreaza la categoria fake news. Citește…

- Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred…

- Primarul de București, Gabriela Firea, va veni intr-o vizita oficiala la Chișinau. Despre aceasta a anunțat primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, va efectua o vizita oficiala, in martie, la Chisinau. Vizita este programata pentru data de 6 martie. Anuntul a fost facut de primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, transmite…

- Tamar Samash a subliniat ca in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire, Israelul sarbatoreste sapte decenii de la formarea sa ca stat si tot atatea de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua. „Sarbatorim 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Israel…

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost primit, astazi, de premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoriei. Intalnirea s-a incheiat dupa aproximativ o ora, noteaza Agerpres. Ambasadorul Hans Klemm a venit luni, in jurul orei 10,00, la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu a vorbit intr-un interviu pentru Gazeta de Cluj, despre noul premier Viorica Dancila, despre ce anume o recomanda pe aceasta in noua functie si despre motivele pentru care a fost sustinuta de colegi pentru a prelua Guvernul. Codrin Stefanescu a vorbit…

- Organizatiile din Moldova, care l-au sprijinit decisiv pe Liviu Dragnea in razboiul cu Mihai Tudose, au obtinut portofolii importante in Guvernul Dancila. De partea cealalta, organizatia Bucuresti, condusa de Gabriela Firea, aflata in relatii reci cu Dragnea, a primit doar Ministerul Culturii, pentru…

- Un raspuns mai aparte l-a avut ministrul Agriculturii. Urmariți in clipul de mai sus declarațiile miniștrilor. Reporter: Un guvern integru doriți? Petre Daea: Hrana, hrana pentru populație... bunastare pentru toți! Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei ca nu crede ca in Guvern se va regasi vreo…

- Liderii PSD vin cu surprize in Comitetul Executiv al partidului. La Ministerul Educației erau in cursa Ecaterina Andronescu și Valentin Popa, rectorul Universitații din Suceava.Chiar daca Ecaterina Andronescu a fost susținuta de organizația PSD București și public de Gabriela Firea, in Comitetul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- PSD Bucuresti va face propuneri, vineri, în sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pentru portofoliile de la Sanatate, Educatie si Cultura, respectiv pe Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu, a anuntat presedintele organizatiei, Gabriela Firea. Ea a spus ca decizia…

- "Ce ma ingrijoreaza in aceste demonstratii nu e faptul ca oamenii au iesit in strada. E dreptul lor de a protesta fata de lucrurile care ii nemultumesc. Daca aceste demonstratii genereaza instabilitatea tarii, daca ele transmit un mesaj in afara ca Romania este intr-o tara neguvernabila, atunci trebuie…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea Romaniei in afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul PSD a mai…

- Vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, anunța ca ea ar fi vrut sa fie propunerea de premier din partea PSD, dar a vazut ca nu are susținere in CEX. E noua varianta pe care Andronescu o prezinta, dupa ce Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier.”Nu…

- Dupa ce Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona din functia de premier, PSD cauta inlocuitorul acestuia. Luni seara, Liviu Dragnea a declarat ca numele noului premier va fi hotarat marti in CEx, fara a exista liste scurte. Cu toate acestea, imediat dupa ce Tudose a anuntat ca isi va depune demisia, trei…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca spera ca dupa intrunire partidul sa nu aiba de pierdut, mentionand ca doreste sa afle care sunt pasii de urmat pentru a se evita o urmatoare criza politica. "Am avut o sedinta…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Comitetul Executiv Național a fost amanat cu doua ore pentru…

- La final de an, Ioan Popa, primarul municipiului Resita, a vorbit despre cum a reusit scaderea gradului de indatorare a urbei, in special prin reducerea datoriilor si prin scaderea dobanzilor impuse prin contractele cu bancile. „La renegociere credite au fost doua faze, una in care…

- Incepand de astazi, in colaborare cu STS si operatorii de telefonie mobila, lucratorii IGSU vor incepe primele testari ale sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ldquo;RO ALERT". Practic, in zonele unde se vor realiza aceste verificari, pe terminalele conectate la retelele operatorilor…