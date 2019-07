Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a anunțat public intenția de a se înscrie în cursa interna din PSD pentru desemnarea candidatului la președinție, Gabriela Firea vine cu o declarație razboinica la adresa actualului "locatar" de la Cotroceni.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, la B1 TV, ca nu se va retrage din cursa pentru prezidențiale, din cadrul PSD. Firea este de parere ca doar ea poate sa il invinga pe Klaus Iohannis."Nu ma retrag din cursa pana nu am o discuție cu toți colegii mei. Am primit multe…

- "S-a dat acest vot, in sensul in care PSD sa aiba propriul candidat. (...) Trebuie sa mergem cu un candidat puternic, pe care ceilalti colegi din teritoriu sa-l poata prezenta cat mai bine atat membrilor, cat si simpatizantilor nostri, sa aiba un procentaj mare de incredere, pentru ca timpul este…

- Primarul PSD al municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu, trecut cu sufletul la Pro Romania, le cere celor din PSD sa ia o decizie bazata pe datele reale și sa o susțina pe Gabriela Firea candidat la prezidențiale. Mocioniu le cere liderilor PSD sa lase orgoliile la o parte și sa puna binele partidului…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "S-au declarat de centru-stanga cei din Pro Romania. In istorie, PSD a sustinut guvernul minoritar Tariceanu cu 20%. Apoi a fost USL, a carei disparitie o regret, putea sa conduca Romania peste 20 de ani. Dl Ponta s-a desprins din PSD si a avut o colaborare foate buna…

- Statistica ne arata ca in finala alegerilor prezidentiale intra un candidat al dreptei cu un reprezentant al stangii. Prin dreapta se intelegea la primele randuri de alegeri PNTCD si PNL, aliate in CDR, in 2004 PNL si PD (Alianta DA), sustinandu-l pe Traian Basescu, pentru ca in 2014 PNL sa-l aiba candidat…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului.”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Klaus Iohannis se afla pe primul loc in topul personalitatilor in care romanii au cea mai mare incredere, potrivit datelor Barometrului de opiniei publica al Academiei Romaniei, realizat de INSCOP Research, pentru luna mai. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea este pe locul al doilea, urmata…