Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii efectueaza numaratoare paralela, dupa alegerile europarlamentare. La ora 11.30, se centralizasera voturile din 6955 de secții de votare, adica 37,13% din totalul secțiilor.Citește și: ALERTA - Gabriela Firea il REFUZA pe Liviu Dragnea: NU vreau sa candidez la prezidențiale Conform…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca mai multi parlamentari social-democrati care au plecat la Pro Romania vor sa se intoarca in PSD. "Nu s-au dus multi de la PSD la partidul lui Ponta,...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca mai mulți membri social democrați plecați spre Pro Romania dau semnale ca vor sa revina deoarece nu mai au incredere in proiect,susținand ca semnale negative vin și din partea alegatorilor care se tem ca iși pierd votul daca aleg un partid ce poate rata pragul.Citește…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca mai multi parlamentari social-democrati care au plecat la Pro Romania vor sa se intoarca in PSD. "Nu s-au dus multi de la PSD la partidul lui Ponta, dimpotriva, sunt organizatii intregi care au inceput sa vina la PSD. Erau membri de partid (PSD…

- Conform Barometrului de opinie publica al Academiei Romane realizat de INSCOP Research in perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, Klaus Iohannis conduce in preferințele electoratului pentru alegerile prezidențiale. Șeful statului ocupa prima poziție și in topul increderii in personalitațile politice,…

- SONDAJ IMAS: Conform sondajului, PNL ar avea 25,6%, in timp ce PSD ar avea doar 21,7%, informeaza Europa FM. Pe locul trei regasim alianța USR-PLUS, cu 16,4%, dar care este intr-o ușoara scadere, ca urmare a scandalurilor care au zguduit partidul. Pe locul patru este ALDE, partid condus…

- Deputatul Sorin Marica, fost membru PSD, actualmente membru al Pro Romania, a declarat joi, la Deva, ca saptamana viitoare si-a propus sa se intalneasca cu presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, pentru a-i propune o unificare a fortelor politice de factura social-democrata in…

- Pe locul patru privind intențiile de vot ale celor care declara ca merg la urne se situeaza partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, cu 13,4% și ALDE cu 12,5%. La distanța mare vin UDMR cu 4,7% și PMP cu 4,4%, iar pe ultimul loc este plasat DEMOS cu 0,4%. In ceea ce privește prezidențialele, daca…