Firea: Intru în cursa pentru prezidenţiale. Lucrurile nu merg în direcţia bună şi mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidenţialele „Am spus trei ani ca nu candidez pentru ca PSD avea candidat - domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție sa intru intr-o competiție interna cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele sa caștige toate bataliile interne așa cum se vede ca si doamna premier are aceleași instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a caștiga orice batalie. E greu sa lupți cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat in competiție - candidat la candidatura - pentru ca vad ca lucrurile nu merg in direcția buna și pentru ca mi-e teama ca vom pierde nu doar prezidențialele, ci și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

