Stiri pe aceeasi tema

- Cine sunt perechile ce vor concura in Asia Express 3? Alex Velea si Razvan Fodor, printre participanti! Al treilea sezon al reality show-ului Asia Express va fi difuzat de Antena 1 la inceputul anului viitor, insa filmarile vor incepe deja in curand. Noua perechi de vedete vor pleca in Filipine si Taiwan…

- „Am așa o senzația ca unii care nu sunt astazi in platou mimeaza lupta. Nu vreau sa dau nume. Am o senzație, nu am dovezi. Astazi, lupta politica se duce prea puțin pe scena politica și prea mult in culise. Pe mine ma surprinde ca nu am depașit anumite replici. Sa punem scena politica acolo unde…

- Lamaia contine vitamina C, vitamina B, fosfor, proteine dar si carbohidrati. Totodata, fructul are in componenta sa flavonoide, substante care detin proprietati cu rol antioxidant si anticancerigen. Multiple beneficii. Consumul de lamaie ajuta in tratamentul infectiilor gatului, indigestiei, constipatiei,…

- Aflat la filmari pentru cel de-al saptelea sezon iUmor, emisiune care va fi difuzata in aceasta toamna, la Antena 1, prezentatorul show-ului, Dan Badea a vorbit despre modul in care i s-a schimbat viata de la venirea pe lume a micutului sau, Arias Dan Ioan. „Lasand orice gluma la o parte, am senzatia…

- Proiect PMB: Vinieta pentru autoturismele care intra in București Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Din ianuarie, anul viitor, toate vehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucuresti sau Ilfov vor putea intra în Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, a afirmat luni ca rectificarea bugetara ar trebui retrasa si propusa o rectificare negativa, acuzand ca exista o "gaura" in buget de 9 miliarde de lei. "Rectificarea bugetara, din punctul nostru de vedere, a pornit gresit. (...) Vad ca vor sa persiste…

- Ludovic Orban a declarat ca i se pare incredibil „tupeul Vioricai Dancila fața de tragedia din Caracal”. Președintele PNL a mai spus ca nu e necesar niciun referendum, pentru ca toți romanii vor ca infractorii sa nu umble liberi pe strazi și sa nu fie incurajat sa comita fapte penale.„Este…

- Gabriela Firea a rabufnit in direct la Antena 3 suparata de maniera in care Viorica Dancila a refuzat sa sondeze șansele reale ale posibilor prezidențiabili, motivand ca aceștia nu s-au inscris ca și candidați la prezidențiale.Citește și: Detalii despre soția lui Calin Popescu Tariceanu! Cat…