Firea, inaintea convocarii CEx: Imi astept sentinta. De aproape de 100 de zile, Dragnea are o singura preocupare

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu chiar nu comentez enormitati", a fost raspuns ul liderului PSD atat pe acest subiect. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea vrea sa o "lichideze" si ca intentioneaza sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea…

- Primarul general Gabriela Firea va efectua, in perioada 22-27 octombrie, o vizita oficiala la Tokyo. Astfel, Gabriela Firea ar putea lipsi de la urmatorul Comitet Executiv al PSD, in plin razboi politic intre ea și Liviu Dragnea. CEX-ul PSD ar putea avea loc la mijlocul saptamanii viitoare. Citește…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca el nu a votat impotriva presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, la sedinta Comitetului Executiv (CEx) National de saptamana trecuta, desi a facut parte din grupul…

- Gabriela Firea a pierdut lupta impotriva lui Liviu Dragnea, vineri, zi in care liderul PSD a primit un nou vot de incredere in cadrul partidului. La o zi dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, primarul Capitalei se „reface” in mijlocul familiei sale. Sambata, Firea a apublicat o fotografie…

- In rastimpul in care Liviu Dragnea se afla in studioul unei televiziuni si facea declaratii, inclusiv cu privire la protestul din 10 august si la afirmatiile facute de Gabriela Firea la adresa sa si a Guvernului, fostul premier Ponta, ex-lider PSD totodata, a ales sa posteze pe o retea de socializare…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a multumit celor 31 de personalitati culturale si sportive care au anuntat ca o sustin in razboiul cu Liviu Dragnea. Totusi, cei mai multi dintre semnatri conduc institutii aflate direct in subordinea Primariei Capitalei.

- Firea, un nou atac la Dragnea: Ma spioneaza, inclusiv sediul Primariei Capitalei, a spus vicepreședintele PSD, miercuri, la Antena 3. Ea a precizat ca liderul PSD dorește sa știe cu ce persoane se intalnește și a dat de ințeles ca cea care o spioneaza ar putea fi ministrul de Interne, Carmen Dan. Gabriela…

- „Am vazut ca domnia sa (n.r. referindu-se la Liviu Dragnea) da semne de pregatire a unei campanii electorale, dar nu am vazut competiția dintre noi doi pentru simplul motiv ca eu nu mi-am propus niciodata acest obiectiv. Dimpotriva, puteam sa susțin și eu – cu ceea ce puteam aici, in Capitala, cu…