Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a afirmat, in legatura cu disputele din interiorul PSD, ca iși dorește ca acestea sa nu duca la o incapacitate de funcționare a Guvernului, pentru ca oricum Executivul lucreaza sub presiunea unui șef de stat ostil.

Oamenii care ies in Piata Victoriei sunt aceia care au ramas fara speranta, iar aceasta se intampla din cauza unora care nu-si fac treaba sau si-o fac prost, considera primarul Sectorului 3, Robert Negoita.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca explicația Guvernului pentru a nu transfera Centura Capitalei in administrația Bucureștiului este datorata faptului ca s-ar pierde fondurile europene contractate pentru acest proiect. Firea a explicat ca Executivul nici macar nu a facut cerere pentru…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca primarul General, Gabriela Firea, face mult rau Bucurestiului si exclude o posibila participare a acesteia la o "formula de alternativa", asa cum a propus deputatul USR Cristian Ghinea. "L-am auzit aseara pe colegul nostru de opozitie,…

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis ca nu o ajute in proiecte precum transferul Centurii Capitalei in administrarea…

- Premierul Viorica Dancila considera ca gestul primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, nu denota un conflict, ci "o discutie intre doua colege". Ea a declarat, sambata seara, la finalul intrunirii conducerii social-democrate de la Neptun,…

- Miting „Respect Jandarmeria Romana”, pe 25 august, in Piața Constituției. Manifestația va avea loc in perimetrul cuprins intre Parchetului General și Serviciul Roman de Informații. Aceasta este programata sa inceapa in jurul orei 14 și va dura trei ore. Mitingul are ca titlu „Respect Jandarmeria Romana”.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, ordonanța de urgența pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, anunța Administrația Prezidențiala.