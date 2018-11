Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea si-a pierdut din nou cumpatul, marti, inainte de sedinta Biroului Permanent National al PSD, el certandu-se cu jurnalistii care doreau sa stie cine sunt propunerile de ministri pentru Educatie si Afaceri Europene. Ecaterina Andronescu a avut o discutie cu presedintele PSD,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care participa marti la sedinta Biroului Permanent PSD, a declarat ca a criticat stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, si nu PSD, precizand ca daca se gaseste o singura precizare jignitoare facuta de ea la adresa formatiunii isi depune demisia.

- Liviu Dragnea a facut primele declarații inainte de ședința Biroului Politic Național al PSD.Acesta a declarat ca "ceea ce am avut de spus am spus in CEx. Eu nu ma schimb". O parte din contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, s-au reunit, luni, la Parlament, intr-o ședința in…

- O parte din contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, s-au reunit, luni, la Parlament, intr-o ședința in format restrans inainte de reuniunea Biroului Permanent Național al partidului, in timp ce Liviu Dragnea discuta in biroul sau cu o parte dintre susținatorii sai.Primarul Capitalei,…

- Biroul Permanent Național al PSD se va reuni, luni, de la ora 11.30 la Parlament, in prima ședința dupa ce in CEx al PSD a fost dat vot de incredere lui Liviu Dragnea, potrivit unui anunț oficial al formațiunii.La BPN al PSD va participa și premierul Viorica Dancila care este și președinte…

- Partidul Social Democrat este condus "unic, dictatorial", iar cine indrazneste sa aiba anumite pareri este acuzat ca face parte din statul paralel, ca este An Centenar sau ca nu doreste ordonanta pe amnistie si gratiere, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul general al Capitalei,…

- Deși se afla in grațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, șeful social-democraților clujeni a lipsit, astazi, de la ședința Comitetului Executiv Național (CEx), desfașurate la Neptun. Potrivit informațiior Actual de Cluj, Horia Nasra a spus „pas” ședinței CEx, convocate de Dragnea, in timp ce parlamentarii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata ca nu crede ca la sedinta largita a Comitetului Executiv care se tine la Neptun se va discuta despre gratiere sau reviziuirea pedepselor, un zvon care a circulat in cursul zilei de vineri. Extrem de critica la adresa Guvernului s-a dovedit in declaratii…