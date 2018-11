Gabriela Firea a precizat ca nu exista niciun articol in regulamentul Partidului Social Democrat pentru a fi exclusa. „Am citit statutul din scoarta in scoarta. Nu este niciun articol care sa spuna ca un membru poate fi exclus daca ii sustine pe cetateni. Asta scrie in statut. Depinde acum fiecare ce articol citeste. Daca mie imi gasiti o singura fraza sau afirmatie (jignitoare -n.r.) referitoare la PSD, imi dau singura demisia. Eu am facut afirmatia cu stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, nu am adus jigniri membrilor PSD, colegilor PSD, sub nicio forma”, a declarat edilul Capitalei. …