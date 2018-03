Stiri pe aceeasi tema

- „Dragi prieteni, am aflat din presa despre propunerea de a mi se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului si tot din presa am aflat ca unul dintre motive ar fi ca exemplul meu este „despre cum sa-i reabilitezi pe altii”. Nu m-as fi gândit niciodata ca pe umerii…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa dezbata in sedinta de miercuri 22 de proiecte de hotarare privind bugetele companiilor municipale, care prevad pentru anul 2018 venituri...

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- „Terenul (transferat Primariei Capitalei pentru construirea Spitalului Metropolitan - n.r.) are o suprafața de peste 47.000 de metri-patrați, este situat in Șoseaua Pipera din sectorul 2 și trece din domeniul public al statului și administrarea Societații Romane de Televiziune in domeniul public al…

- Primarul general nu a vorbit despre marile restante ale Primariei Capitalei, care potrivit ultimelor studii, sunt cauzele congestiei urbane: lipsa unui transport in comun viabil cu benzi dedicate, lipsa pistelor pentru biciclete, faptul ca trotuarele sunt pline de masini parcate, iar cei care doresc…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Gabriela Firea, despre verificarile DNA la Poliția Locala București. Primarul general al Capitalei a declarat ca va raspunde solicitarilor facute de procurorii anticorupție despre achiziționarea a zeci de autoturisme, a unei mașini de topit zapada, dar și un lot de pantofi de instituția aflata in subordinea…

- Contractele incredințate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le inființeaza vor fi aduse in atenția Consiliului Concurenței și Comisiei Europene, au anunțat patronatele din construcții.

- La aceasta data, cel mai sudic oraș al țarii, Zimnicea, sta pe un butoi de pulbere, viața comunitații locale fiind bulversata de reducerea activitații sau chiar inchiderea celor mai mari companii locale, dar și a micilor afaceri de familie. Aici, ca și in alte localitați de pe intreg cuprinsul țarii,…

- Planul urbanistic Zonal (PUZ) necesar construirii celui mai modern spital din Capitala – ”Sfantul Vasile cel Mare” – a fost avizat favorabil, in unanimitate, in ședința de astazi, de catre membrii Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului București. Potrivit…

- "Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, pentru ca noi ne-am exprimat in Consiliul General optiunea de a achizitiona pachetul de actiuni al Elcen, tocmai pentru a intregi acest sistem: sa avem productie, transport si distributie de…

- Consiliul General al Capitalei a fost in sedinta, in prima parte a zilei de joi, tema principala fiind desemnarea unui administrator special la RADET. Pe langa trimiterile la acest aspect, insa, primarul Capitalei a facut referire si la starea vremii. Iar vestile despre temperaturile din cea de-a doua…

- Gabriela Firea a anuntat, joi, in urma unei sedinte de urgenta a Primariei Capitalei, ca a gasit un „administrator special” pentru RADET. Alexandru Burghiu a fost votat in Consiliul General de majoritatea PSD-ALDE pentru a veni din functia de Director al Companiei Municipale de Management al Traficului…

- Consiliul General al Capitalei a adoptat, joi, proiectul de buget al Municipiului Bucuresti pe anul 2018, care prevede cheltuieli de 6,2 miliarde lei si venituri totale de 5,7 miliarde, completate cu excedentul din anii precedenti, in suma de 560 milioane lei.

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a votat, joi, proiectul de buget al Primariei Capitalei, care va fi in valoare de aproximativ 1,3 miliarde de euro. Bugetul a fost votat cu 31 de voturi pentru si 17 impotriva. Consilierii PNL si USR s-au impotrivit acestui buget.

- In urma articolului publicat astazi pe Ziare.com Firea ne pune pe strada paturi in forma de inima. Contract fara licitatie, intre doua firme "neformate" ale Primariei, PMB ne-a trimis unele precizari. Articolul scoate la iveala o tranzactie care ridica mari semne de intrebare realizata intre…

- Municipalitatea va prelua autobaza RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan, a decis joi Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul a fost respins la sedinta precedenta, dupa ce USR s-a abtinut de la votul proiectului, in timp ce grupul PNL s-a impotrivit din cauza…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Decembrie 2016. Consiliul General al Municipiului București voteaza un proiect de hotarare cu privire la achiziția a 400 de autobuze, 100 de tramvaie și 100 de troleibuze destinate parcului rulant al RATB. Dupa șase luni, pe 1 iulie 2017, municipalitatea publica pe site-ul electronic de achiziții publice…

- Consilierii locali si municipali USR vor propune amendamente, in viitoarele sedinte ale consiliilor, pentru ca primariile de sector si Primaria Capitalei sa nu mai aloce bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului, precizand ca aceasta biserica „trebuie decuplata de la conductele cu bani publici”…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- In prima luna a anului 2018 ANAF a colectat venituri bugetare in suma totala de 19,73 miliarde de lei, cu 1,62 miliarde (+8,9%) mai mult decat in ianuarie 2017, cand s-au colectat 18,11 miliarde de lei, arata un comunicat de presa al agenției. [citeste si] ”Programul comunicat de Ministerul…

- "Cat priveste votul negativ la sedinta de luna trecuta pentru transferarea administrarii unui teren de la RATB catre Directia de investitii, imi exprim inca o data dezacordul cu acest mod de a face politica. Inteleg adversitatile politice, dar cred ca singurul subiect asupra caruia nu ar trebui sa…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Una dintre afacerile bune pe care Firea ar vedea-o ca facand parte din consortiul sau de la Capitala este metroul bucurestean. Sova s-a gandit ca primarita l-ar merita drept cadou. Prin noiembrie, primarul general al Capitalei a reiterat ca metroul ar trebui sa fie in coordonarea municipalitatii. Atentie,…

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Piata de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european. ,,Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019.” declara Marius Costin, Country…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- Mai multe personalitati medicale, intre care si manageri ai spitalelor aflate in subordinea Primariei Capitalei, semneaza petitia online pentru construirea Spitalului Metropolitan, respinsa recent de Consiliul General al Primariei Municipiului Bucuresti.

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- ♦ Cresterea in termeni procentuali a depasit 36% ♦ Prima casa a fost in ultimii ani cel mai important pilon pe segmentul creditarii ipotecare, imprumuturile acordate de banci prin programul Prima casa totalizand 35 miliarde de lei (8 mld. euro). Stocul creditelor ipotecare in lei s-a…

- Primaria Capitalei a decis sa sancționeze conducerea Circului Globus, dupa ce mai multe imagini cu animale salbatice ținute in frig au aparut pe rețelele de socializare. Tigri și un leu sunt adapostiți in cuști fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica, noteaza…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali…

- In condițiile in care locuitorii din București și zonele limitrofe au urgenta nevoie de servicii medicale de calitate, planul Primariei Capitalei de construire a unui Spital Metropolitan in Sectorul 2, zone Pipera, a fost blocat de consilierii PNL și USR din Consiliul General al Municipiului București…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar urma sa se intruneasca intr-o sedinta extraordinara luni, la solicitarea PNL si USR, pentru a discuta despre situatia economica a celor 22 de companii municipale si a RADET si Elcen. Nu este insa sigur ca va exista cvorumul necesar, in conditiile in…

- Cuplul format din Kirsty Bertralli, fosta Miss UK, si sotul sau, are o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline. Si cica ar fi cel mai bogat cuplu din Marea Britanie. Kirsty, impreuna cu sotul sau Ernesto detine o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline, cei doi fiind cu mult mai instariti…

- Luni va avea loc sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), convocata de consilierii generali ai PNL, in care se va analiza activitatea celor 22 de companii infiintate de municipalitate.

- Fiecare bucurestean a platit anul trecut prin impozitele și taxele lui 390 de lei pentru finanțarea acestor companii. Peste 20% din buget, anul trecut, s-a scurs in zona aceasta și cred ca macar doua din proiectele importante de infrastructura, atat de necesare și atat de așteptate, Prelungirea Ghencea…

- Custodele Coroanei romane Margareta si principele Radu s-au intalnit la sediul Primariei Capitalei, cu reprezentantii departamentelor din cadrul Municipalitatii implicate in organizarea si desfasurarea funeraliilor Regelui Mihai I al

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri ca Municipiul Bucuresti sa se asocieze cu localitati din judetul Ilfov in vederea constituirii unei asociatii al carei scop este gestionarea in comun a serviciului de salubrizare, activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, miercuri, ca terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera sa nu fie preluat de Primaria Capitalei, care intentiona sa construiasca acolo Spitalul Metropolitan.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului, in sedinta de miercuri, majorarea capitalului social al Companiei Dezvoltare Durabila, prin alocarea unei cladiri si a unui teren care valoreaza peste 2,3 milioane de lei.

- Primarul General Gabriela Firea a declarat ca administrația pregatește proiecte in valoare de 200 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului din Capitala. Banii ar urma sa vina de la Uniunea Europeana iar sumele vor acoperi achiziția de noi tramvaie dar și proiecte de reabilitare și modernizare.…

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB).

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB). Noile firme infiintate de majoritatea PSD-ALDE au primit doar in 2017 circa 200 de milioane…

- Libertatea.ro a realizat noua experimente LIVE care arata adevarata fata a Bucurestiului in ceea ce priveste transportul in comun cu autobuzul, tramvaiul si metroul sau cu limuzina, dar si modul in care pompierii sau ambulanta au intervenit in situatii de urgenta. Din luna septembrie, dupa ce elevii…