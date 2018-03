Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o serie de declaratii referitoare la afirmatiile false, potrivit carora Spitalul Metropolitan se va construi in 20 de ani:Stare incordata intre PSD și ALDE. Ambițiile prezidențiale ale lui Tariceanu arunca Coaliția in aer Primarul General,…

- Pentru ca cele mai tari chestii se intampla la Virgin Radio Romania, maine facem ”No school friday”! Primarul Capitalei, Gabriela Firea, inchide maine școlile din București, iar noi ne-am gandit sa nu te lasam sa pierzi timpul pe acasa. Ei bine, daca ești baiat, te provocam la un campionat de FIFA,…

- „Un pas important este și pentru Spitalul Metropolitan din București. Astazi vom adopta printr-un act normativ acordarea terenului pentru ca acest spital metropolitan despre care s-a discutat atat in ultima perioada și pe care sunt convinsa ca locuitorii municipiului București, dar și cei din provincie,…

- Guvernul va adopta, miercuri, un act normativ pentru acordarea terenului pe care se va construi Spitalul Metropolitan din Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. “Un pas important este si pentru Spitalul Metropolitan din Bucuresti. Astazi vom adopta printr-un…

- Gradinitele, scolile si liceele din Capitala vor fi inchise vineri, in conditiile in care meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului, a anuntat primarul Gabriela Firea. Ea a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- In baza protocolului de asociere recent incheiat intre Consiliul Județean Cluj și Ministerul Sanatații, in dupa-amiaza zilei de luni, 12 martie, a avut loc prima ședința tehnica de lucru referitoare la construirea Spitalului Regional de Urgența Cluj. Obiectivul principal al intalnirii l-a reprezentat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca primește in fiecare saptamana „cel puțin doua adrese” de la DNA și alte „instituții care se ocupa cu anchetarea diferitelor situații" și a adaugat ca „niciodata nu e prea tarziu" sa fie chemata de procurori la audieri.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a facut astazi mai multe comentarii referitoare la iubita liderului PSD, Irina Tanase. Edilul a precizat ca nu i s a parut deplasat ca tanara a stat in primul rand, alaturi de lideri ai PSD. Gabriela Firea a mentionat ca Irina Tanase si Liviu Dragnea se iubesc, iar…

- Noile criterii impuse de Liviu Dragnea pentru alegerea vicepresedintilor PSD vor diminua influenta taberei dirijate de Gabriela Firea. Primarul Capitalei se profileaza ca o alternativa la Dragnea si tinteste statutul de candidat la alegerile prezidentiale, plan pe care liderul PSD incearca sa-l blocheze…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare “intr-un timp rezonaibil”, spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Vacanța prelungita de ninsoare și viscol Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere…

- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, in urma condițiilor meteorologice extreme care au lovit in ultimele zile Capitala. Intalnirea va avea loc la ora 12, la sediul Primariei Municipiului București.

- Ilie Nastase a trecut rapid peste formalitati si i-a transmis un mesaj clar Primarului Capitalei. Dupa ce a felicitat-o pe Simona Halep pentru distinctia primita, primul lider mondial din istoria tenisului masculin i s-a adresat Gabrielei Firea, cerandu-i sa construiasca o sala de sport cu o capacitate…

- Gabriela Firea a vorbit despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe. Primarul Capitalei a anunțat la Antena 3 ca marți dimineața, la comandamentul de iarna, se va lua decizia suspendarile cursurilor școlilor și pentru ziua de miercuri cel mai...

- Guvernul saluta relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitațile de afaceri pe care le ofera Romania, a afirmat vicepremierul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca proiectul de buget pe anul 2018 a Primariei Capitalei, ca este o decizie ințeleapta sa aloce 111 milioane de euro pentru sanatate și 3 milioane de euro pentru Catedrala Mantuirii Neamului.

- Primarul Capitalei a anuntat, la sedinta de joi, ca pe ordinea de zi este, din nou, proiectul de hotarare privind constructia Spitalului Metropolitan, mentionand ca sunt 50.000 de semnaturi pentru sustinerea acestuia, dar si ca s-a ajuns la un consens cu reprezentantii PNL in Consiliul general.

- Gabriela Firea vrea sa inlocuiasca cabinelor in care se vand tichete RATB cu aparate electronice. "Suntem in procedura - si dorim sa fie o procedura cat mai accelerata - de modernizare in totalitate a statiilor de autobuz si a refugiilor de tramvai. Nu ma multumeste absolut deloc cum arata…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Primarul Capitalei si-a inceput ziua de miercuri cu o oprire – neanuntata, din cate a precizat Gabriela Firea insasi – la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala “Dan Theodorescu”. Firea a si explicat, pe o retea de socializare, de ce anume a ales sa faca acest drum la unitatea medicala de pe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca in aceasta dimineata a facut o vizita inopinata la Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala, dupa ce a primit informatii privind o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele didactice si medicale din aceasta unitate, iar la finalul discutiilor…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo- faciala „Dan Theodorescu”, situat pe Calea Plevnei din Capitala. Ea a declarat ca va lua masuri pentru ca Spitalul sa se mute intr -un nou sediu, echipat și dotat la standarde europene. Imobilul…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- Primaria Capitalei a informat ca petitia initiata de primarul general Gabriela Firea pentru construirea Spitalului Metropolitan a fost semnata de peste 5.500 de cetateni, printre acestia numarandu-se oameni de cultura, reprezentanti ai institutiilor statului sau alte persoane publice, scrie AGERPRES. …

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca Neagu Djuvara a fost o personalitate remarcabila, contemporana cu toate evenimentele istorice recente, printre care Marea Unire de la 1918 si aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si spune ca se alatura celor care deplang aceasta ireparabila pierdere.

- Cerere expresa a mii de oameni pentru construirea Spitalului Metropolitan in București. Peste 5500 persoane au semnat petitia online initiata in favoarea acestei unitați spitalicești. Petitia initiata de Primarul General, Gabriela Firea a fost semnata de oameni de cultura, reprezentanti ai institutiilor…

- Structura Guvernului Dancila va ramane aceeași cu a guvernelor precedente. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca nu e timp de schimbari de structura, ci mai degraba trebuie analizat miniștrii care au fost ineficienți. ”O treime din Guvern se va reimprospata” a declarat Gabriela…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ii solicita liderului PNL, Ludovic Orban, sa ia masuri in legatura cu presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, considerandu-l pe acesta vinovat de blocarea infiintarii Spitalului Metropolitan. Firea spune ca Busoi i-ar fi amenintat pe consilierii generali PNL ca…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a precizat ca respingerea de catre Consiliul General al Capitalei a hotarârii care viza obtinerea unui teren pentru Spitalul Metropolitan a dus la stagnarea unui proiect important pentru Bucuresti si ca, prin votul lor, USR si PNL au demonstrat…

- Proiectul propus de primarul Gabriela Firea privind preluarea unei noi suprafețe de teren din Pipera a fost respins in ultima ședința de consiliu, dupa ce consilierii opoziției s-au abținut la vot. Disputele politice continua sa fie cuvantul de ordine in ceea ce privește proiectul de construire a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- A fost scandal monstru dupa ce proiectul pentru constructia Spitalului Metropolitan Bucuresti a fost respins, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost respins cu 32 de voturi „pentru", 18 abtineri si doua voturi „impotriva". Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a…

- CGMB a respins proiectul primarului general, Gabriela Firea Primarul Capitalei, Gabriela Firea Foto: Arhiva Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins,miercuri, proiectul prezentat, astazi, de primarul general, Gabriela Firea, privind transferarea unui teren pe care se afla, în…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticaandu-l totodata pe Dragnea pentru lispa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia sa inceteze imediat disputele politice, sa gaseasca o cale de colaborare si sa isi asume urgent principiile acestei colaborari, aratand ca agenda inceputului de an este dominata de tensiunile…

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea un alt teren de construire a Spitalului Metropolitan,dupa ce Guvernul nu a dat curs solicitarii de trecere a unui spatiu din administrarea admnistrarea Societatii Romane de Televiziune in cea a municipalitatii."E ca si cum ai vorbi la pereti", spune viceprimarul.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa discuția cu șeful PSD, Liviu Dragnea, ca nu a fost informat de dorința premierului Tudose de a face restructurare. „Lucrurile importante le am in vedere și impreuna cu colegii mei asiguram funcționarea aparatului Senatului. Am vazut…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- Locuitorii Capitalei, care au intampinat probleme cu taximetristii, pot apela o linie verde pusa la dispozitie de Primarie. Astfel, daca se lovesc de taximetristi care refuza curse, au un comportament necivilizat sau negociaza pretul unei curse, bucurestenii se pot plange la 0800.800.868. Numarul a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca a fost lansata o campanie de denigrare si defaimare impotriva ei si a municipalitatii, dar ca acest lucru nu o sperie pentru ca este „tabacita” si a mai trecut prin asta. Edilul sustine ca sunt angajate firme de PR ca sa denigreze Primaria…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt "o dezinformare", in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate. "Mi s-au dat toate asigurarile necesare si pot…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, dupa o vizita la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu”, ca unitatea sanitara ar putea fi din nou functionala din luna martie a anului viitor, precizand ca exista deja toate avizele necesare, iar echipamentele medicale sunt in curs de montare.