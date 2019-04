Firea - Dragnea, marea împăcare: Nu putem să ștergem cu buretele ce s-a întâmplat ''Intai a spus domnul Dragnea la ședința Ilfov. A reluat declarația ca am greșit amandoi și ca importante sunt proiectele anunțate impreuna. In acea perioada de spitalizare au fost mesaje de insanatoșire grabnica și de la colegii din politica: domnul Tariceanu m-a sunat și nu am putut vorbi, mi-a lasat mesaj, domnul Dragnea mi-a lasat mesaj. Mi se pare omenesc. In ceea ce ma privește sunt un om educat și am raspuns ''Mulțumesc''. In acea perioada au avut loc primele discuții, iar dupa externare a avut loc o discuție telefonica de a reporni proiectele și relația dintre Primaria Capitalei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme…

- Primarul general a vorbit despre detensionarea relațiilor cu liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Gabriela Firea spune ca nu are cum sa refuze "o astfel de atitudine" daca aceștia vor ințelege ca normalizarea relației cu Primaria Capitalei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca daca presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, inteleg sa normalizeze relatia cu Primaria Capitalei, este in interesul bucurestenilor si nu are cum sa refuze "o astfel de atitudine". …

- Tudorel Toader a refuzat, marți, sa raspunda daca a discutat cu Dragnea, Tariceanu sau Dancila despre ordonanța de urgența privind modificarea codurilor penale și completurile de cinci. In schimb, ministrul Justiției a facut referire la referendumul cpnvocat de Klaus Iohannis, spunand ca președintele…

- ''Multumesc mult medicilor si intregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino unde am fost investigata si operata, cadrelor medicale de la Spitalele Colentina si Sanador unde am facut mai multe analize medicale in ultima perioada, precum si Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Am…

- Primaria Capitalei anunta ca va acorda si în 2019 ajutoarele sociale destinate sa încurajeze natalitatea si sa sustina educatia copiilor. Primarul general, Gabriela Firea, anunta ca peste 80.

- "Doamna Firea vrea sa fie exclusa din partid si vad ca tine cu tot dinadinsul prin astfel de scrisori, astfel de atacuri la adresa Guvernului, a prim-ministrului, a bugetului, sa gaseasca motive prin care sa ii enerveze pe colegii din Comitetul Executiv sa o dea afara. Nu o dam afara! Daca vrea sa…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, si primarul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, au avut o altercatie la primaria Capitalei. Cei doi au ajuns chiar sa se loveasca cu pumnii. Gabriela Firea il acuza pe Mutu ca a provocat scandalul si ca sedinta Consiliului General nu se poate desfasura…