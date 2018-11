Alex Coita susține ca exista posibilitatea ca aceste conflicte sa se termine rapid in momentul in care va incepe campania electorala. Analistul susține ca, in cazul unui rezultat bun pentru PSD, resentimentele vor disparea.

"O sa va spun altceva. Aparent, astazi, sigur ca Liviu Dragnea a caștigat o batalie cu Gabriela Firea. Dar cred ca peste trei luni, peste șase luni nu o sa conteze atat de mult cine a caștigat aceasta batalie pentru ca in cazul in care domna Firea decide sa ramana in continuare PSD, ceea ce eu cred ca ar fi benefic atat pentru PSD cat și pentru domnia sa, vor avea…