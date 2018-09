Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD a facut mai multe precizari inaintea sedintei de luni a mai-marilor formatiunii. Intrebata daca se teme de o eventuala excludere, Gabriela Firea a lasat sa se inteleaga ca nu se asteapta sa fie facut un astfel de pas doar pentru ca si-a spus un punct de vedere. “Daca pentru delict…

- "Categoric, nu!", a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au contestat. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata…

- Conflictul din interiorul PSD ar putea intra intr-o noua etapa in conditiile in care peste 20 de lideri ai PSD pregatesc o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice citate de PRO TV Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost primul membru din conducerea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea, prin intermediul Guvernului, va da fara nicio urma de indoiala amnistia și grațierea.Firea a precizat ca Liviu Dragnea va incerca un joc la fel ca la OUG 13 și va lasa Ministerul Justiției sa dea o Ordonanța de Urgența…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii ”certe” ca este spionata de catre Liviu Dragnea care ii urmareste activitatea, dar urmareste si sediul Primariei in care lucreaza, titreaza News.ro. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Partidul Social Democrat este condus dictatorial de Liviu Dragnea, vorbind despre atitudini pe care le-a numit șobolanismele ”Nu cred ca este normal sa ajungem ca intr-o formațiune politica, condusa unic, dictatorial, sa nu poți sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, la TVR 1, ca le-a promis fiului lui Liviu Dragnea si prietenei acestuia ca va oficia cununia civila, dar participarea la nunta ar fi insemnat sa ii fie rusine de ea, avand in vedere

- Gabriela Firea a afirmat, dupa audierile de la Parchetul General, ca intrebarile au fost legate de mitingul din 10 august, mai exact despre autorizarea protestului. "Am adus si inscrisuri in sustinerea afirmatiilor mele", a spus primarul Capitalei. "A fost vorba de elemente care sunt in responsabilitatea…