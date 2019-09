Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat autorizatia de construire pentru lucrarile la Pasajul suprateran Doamna Ghica. Proiectul prevede devierea si modernizarea tuturor retelelor edilitare din zona - apa, canalizare, gaze naturale, termoficare, electrice, iluminat public, telecomunicatii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca isi doreste ca proiectul pilot demarat la Scoala nr. 195 (Hamburg), unde elevii beneficiaza de transport cu 11 autobuze scolare puse la dispozitie de STB, sa fie extins in toata Capitala. "Ni-l dorim extins in intregul Bucuresti, dar ne-am…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat noile reguli ale Proiectului Oxigen care incearca sa limiteze poluarea in București. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca vor interveni unele modificari in cadrul proiectului Oxigen prin care se doreste inlaturarea poluarii din Bucuresti. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, luni, ca vor interveni unele modificari in cadrul proiectului Oxigen prin care se doreste inlaturarea poluarii din Bucuresti. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat luni o noua propunere de taxare a mașinilor poluante in București. Astfel, Firea a spus ca, spre deosebire de prima varianta a proiectului Oxigen, noua varianta prevede ca toate mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2 inmatriculate in București…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca s-a retras din competitia interna pentru desemnarea candidatului formatiunii la Presedintie in momentul in care a vazut opinia liderilor de organizatii, anuntand ca…

- ”Decizia doamnei Gabriela Firea de a se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului PSD la prezidențiale este și nu este surpriza. In primul rand, trebuie spus ca doamna Firea a precizat inca de aseara aceasta intenție și anume ca daca nu va fi preferata de colegii din PSD, nu va genera un conflict…