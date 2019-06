Gabriela Firea a mai declarat ca angajatii Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) nu se vor transforma in hingheri de masini, facand referire la un proiect aflat pe ordinea de zi care prevede ridicarea masinilor parcate neregulamentar. „Nu ne propunem sa ne transformam in hingherii de masini ai Capitalei. Nu vom vana cetatenii, este vorba de un proiect in sensul deblocarii cailor de acces, precum intrarea in scoli, spitale sau mijloace de transport in comun, pe calea de tramvai sau in fata unui troleibuz. In ceea ce priveste autoturismele parcate neregulamentar, dar care blocheaza cai de acces,…