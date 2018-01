Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada.

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "împrospata", iar structura guvernamentala ramâne aceeasi. "În primul rând, structura guvernamentala ramâne…

- Gabriela Firea, despre Dancila: ”Va rezista, cu sau fara hashtag”, a spus primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV. Ea a precizat ca PSD o va sprijini pe Viorica Dancila, și de data asta nu vor mai greși și vor merge cu Guvernul pana la parlamentare, pentru ca a fost o perioada tensionata,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca spera ca dupa intrunire partidul sa nu aiba de pierdut, mentionand ca doreste sa afle care sunt pasii de urmat pentru a se evita o urmatoare criza politica. "Am avut o sedinta…

- Cei mai expuși in urma acestei crize sunt, fara nicio indoiala, cei 7 primari ai Capitalei, personaje direct raspunzatoare in fața bucureștenilor pentru proiectele anunțate și care, fara susținere politica, nu mai au șanse sa fie realizate. Asupra acestui aspect deosebit de periculos pentru…

- Vicepresedintii PSD Gabriela Firea si Rovana Plumb au mentionat, pe paginile lor de socializare, ca trebuie convocat urgent Comitetul Executiv National (CExN) al partidului, pentru "transarea" actualei crize politice. "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 5 ianuarie, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, prin care se infiinteaza Avocatul Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului. „Domeniul…

- Serban Sturdza, Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB) sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Transportatorii protesteaza la Guvernului, pe 20 decembrie. Aproximativ 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 20 decembrie, de la ora 09.00, in fata sediului Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, potrivit Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au inaugurat, luni, un nou corp de cladire in cadrul Spitalului de Ortopedie Foisor. Noua cladire va fi functionala peste aproximativ sase saptamani, costurile pentru constructie fiind de 11,5 milioane de euro.

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Colegiul Medicilor din Romania a trimis o adresa Camerei Deputaților prin care solicita adoptarea cat mai curand a legii privind vaccinarea, imunizarea reprezentand masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicinii, cu impact major in sanatatea publica prin prevenirea bolilor infecțioase…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) considera ca vaccinarea este un drept al copilului, necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila, iar imunizarea reprezent- masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicini. De aceea, medicii solicita adoptarea cat mai curand a legii…

- Primarul general al Capitalei, insotita de primarii de sector, s-a intalnit, ieri, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului. Anterior, Gabriela Firea a avut o intrevedere la...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca relatia sa cu premierul Tudose a fost una „incordata”, dar ca de azi este una calma, mentionand ca au avut o discutie si ca au lamurit problemele aparute. Intrebata care este relatia sa cu Tudose, Firea a raspuns: „A fost una…

- Premierul Mihai Tudose a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sector, in care s-a discutat pe teme legate de buget. Firea a recunoscut ca relatia dintre ea si premier a fost una „incordata“, dar acum este „calma“.

- Întâlnire de ultima ora, miercuri, între primarul Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea. Cei doi discuta în biroul acestuia din urma, în contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose. Întâlnirea…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il critica, din nou, pe premierul Mihai Tudose si pe ministrii sai pentru ca nu au s-au implicat suficient de mult in derularea mai multor proiecte comune ale Primariei Bucurestiului si Guvernului.

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- Primarul general al Capitalei s-a ales cu o plangere penala pentru organizarea ilegala a Targului de Craciun in Piata Victoriei. Aceasta a fost depusa de Asociatia ”Romania fara ei”. ”Primarul general apartinand Partidului Social Democrat a raspuns astfel ordinelor presedintelui partidului pentru a…

- Asociatia „Romania fara ei” a depus o plangere penala impotriva primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru organizarea ilegala a targului de Craciun in Piata Victoriei. Membrii asociatiei o acuza pe Firea de abuz in serviciu, spunand ca a luat decizia de a amenaja un targ in fata Guvernului, desi…

- "Instituțiile cred ca trebuiau sa aiba anumite precizari cat de lapidare prin purtatori de cuvant, prin Birou de presa, daca nu neaparat prin conducatorul instituției — Președinție, Parlament, Guvern, ministere — este normal daca avem responsabilitatea, inclusiv partide politice. (...) Nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis un comunicat de presa prin care și-a anunțat decizia de a muta Festivalul de colinde și Târgul de Craciun într-un alt loc.. „Am constatat cu amaraciune faptul ca un eveniment aprobat conform legii de catre Primaria…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii asigura pe bucureștenii care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare ca factura la apa calda și caldura nu se va majora.„Factura nu se majoreaza la apa calda și caldura, iar furnizarea apei calde și a caldurii nu este sub nicio…

- Nicoleta Dumitrescu Cu mintea doar la ce solutii trebuie gasite, care sa genereze, automat, si bani, guvernantii par ca s-au incurcat in propriile revolutii fiscale care au bulversat o tara intreaga. Nici ei nu mai stiu care modificare la modificare ar fi cea mai buna solutie, insa, daca nici primarul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- "Ne dorim o dezbatere cat mai urgenta a amendamentelor pentru acest pachet de legi care, asa cum am spus de nenumarate ori, blocheaza in prezent dezvoltarea oraselor. Am transmis si eu, si colegii mei, primarii de sectoare, anumite amendamente la legea achiziitiilor, pentru ca aceasta legislatie…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- Mare surpriza pentru liderii coaliției PSD-ALDE! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat in termeni extremi de dura masurile fiscale pe care Guvernul voia sa le adopte intr-o ședința extrordinara de guvern. Firea, care este și vicepreședinte al PSD, a precizat ca aceste modificari…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". "Trebuie respectat rezultatul alegerilor din decembrie…

- Actuala lege a achizițiilor publice este "mai nepotrivita" decat cea anterioara, iar Parlamentul ar trebui sa demareze mai repede o dezbatere a amendamentelor pentru pachetul de legi privind achizițiile, in vederea imbunatațirii acestui act normativ, a declarat luni primarul general al…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca este posibila preluarea lor, menționand ca a avut deja o discuție pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Speram, anul acesta, și cu noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ca liniile ferate ale CFR, care nu sunt…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, ca Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romania, este "National Steaua Arena" si apartine echipei sale, pentru ca fina lui, Gabriela Firea, este primarul Capitalei."Steaua e atat de puternica acum, incat atunci cand vii pe National Steaua…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marți, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

