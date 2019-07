Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, sambata seara, ca intra in competitia interna pentru desemnarea candidatului PSD pentru alegerile prezidentiale pentru ca lucrurile "nu merg in directia buna" pentru partid. " Am spus trei ani ca nu candidez pentru ca PSD avea candidat - domnul Dragnea. Si chiar nu aveam intentie…

- ”Inainte sa plec de acasa Gabriela m-a rugat sa nu mai vorbesc despre starea ei de sanatate, dar nu pot. De mai bine de 8 luni de zile Gabi se regasește intr-o stare de sanatate destul de critica, destul de critica. L-am rugat și pe Liviu Dragnea sa o lase in pace pentru ca starea ei de sanatate…

