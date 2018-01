Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale. Aceasta a punctat ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada.

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizand ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte în consiliul general, precizând ca ar trebui sa fie modificat codul

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Mai exact, luni, inaintea CEX-ului PSD, primarul Capitalei sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu un nou indemn la calm si responsabilitate, in contextul scandalului intern din PSD. Firea sustine ca trebuie lasate luptele interne deoparte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, transmite, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia de a inceta imediat disputele politice, precizand ca "au gresit amandoi" si "acum trebuie sa indrepte lucrurile amandoi".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, considera ca liderul partidului, Liviu Dragnea, si prim-ministrul Mihai Tudose "au gresit amandoi" si ca tot amandoi trebuie sa indrepte lucrurile. "In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat,…

- Președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat joi, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va susține in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca se va intalni cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a discuta despre proiectul noului sediu al ministerului, sustinand ca niciunul din cele 10 sedii in care functioneaza MAE nu apartin acestuia.

- Sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit sa dea explicatii cu privire la organizarea targului de sarbatori in Piata Victoriei a fost anulata din lipsa de cvorum, in conditiile in care grupurile PSD, ALDE…

- Serviciul de transport Uber a pierdut licența de operare in orașul britanic Sheffield, autoritațile retragandu-i autorizația deoarece compania nu a raspuns unor solicitari privind managerierea aplicației sale, scrie Reuters . Uber are dreptul sa continue operațiunile pana in data de 18 decembrie. Daca…

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Premierul Mihai Tudose a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sector, in care s-a discutat pe teme legate de buget. Firea a recunoscut ca relatia dintre ea si premier a fost una „incordata“, dar acum este „calma“.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Discutiile au loc...

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- Mai multi protestari s-au strans, sambata, in Piata Victoriei pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anuntat de Primaria Bucuresti. S-a iscat si un conflict, iar cateva persoane au fost ridicate de jandarmi. A

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la incidentele din Piața Victoriei, ca s-ar fi așteptat ca toți conducatorii de instituții ale statului sa faca declarații in sprijinul legalitații "oricarei activitați". "Instituțiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat intr-un comunicat de presa ca va muta targul in alta locatie, insa nu a specificat unde, dupa ce schelele de la scena pe care urma sa aiba loc un concert au fost ...

- USR București ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunțe la organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei, locul de desfașurare a unor manifestații, a declarat miercuri președintele USR București, consilierul general Roxana Wring. "Cred ca știți…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat ca va fi lansata in zilele urmatoare o licitatie pentru proiectele ce vizeaza transformarea Bucurestiului intr-un Smart City. „In ceea ce priveste conceptul de Smart City, avem o preocupare constanta, iar in cateva zile va fi urcata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține intr-o declarație publica ca in PSD nu a existat și nu exista nici o discuție cu privire la schimbarea conducerii și cu atat mai mult nu se poate vorbi de o participare a sa la aceste planuri.„O spun cat se poate de ferm și raspicat: nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii asigura pe bucureștenii care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare ca factura la apa calda și caldura nu se va majora.„Factura nu se majoreaza la apa calda și caldura, iar furnizarea apei calde și a caldurii nu este sub nicio…

- In București exista in continuare un deficit de locuri in creșe și in gradinițe, a declarat marți primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Nu doar în Sectorul 2, ci în general în București exista în continuare un deficit de locuri în creșe…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca lucrarile la „Penetratia Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti” sunt in grafic, iar anul acesta se va finaliza Nodul Rutier Virtutii. „Am venit astazi pe santier pentru a vedea daca realitatea…

- Conform calculelor facute de TVR, odata cu creseterea salariului minim pe economie, salariile demnitarilor vor creste si ele chiar si dupa trecerea contributiilor direct in sarcina angajatului. Presedinte - 12 salarii minime pe economie Premier – 11.5 salarii minime pe economie Primar general – 10…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". Reamintim ca duminica seara a avut loc un amplu protest in fața…

- In acest an, 10% din bugetul Primariei Municipiului București se duce pe stimulente financiare și ajutoare sociale. Valoarea a stimulentelor financiare și a ajutoarelor sociale depașește sumele alocate de Municipalitate pentru probleme stringente pentru toți bucureștenii, precum sanatatea, infrastructura,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, in cadrul sedintei Consiliului general al Municipiului Bucuresti, ca in cazul in care CGMB va aprecia ca valoarea pachetului de actiuni ELCEN...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca tichetul unic de calatorie București-Ilfov va fi implementat in scurt timp. "În aceasta perioada lucram împreuna cu Ministerul Transporturilor (...) pentru a avea tichetul unic de calatorie București-Ilfov…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si-a aratat nemultumirea, joi, fata de modul in care functionarii Romaniei de la Bruxelles lucreaza cu reprezentantii primariilor, consiliilor judetene si cu cei ai ministerelor in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene.

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marți, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari marți ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde pe tot parcursul anului și a caldurii pe perioada sezonului rece și a precizat ca cei care vor mai face afirmații contrare vor fi acționați in instanța. "Dezmint…