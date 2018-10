Vorbind despre ceea ce Codrin Ștefanescu a anunțat in urma cu puțin timp, anume inlocuirea Gabrielei Firea cu Ecaterina Andronescu, in funcția de președinte al PSD București, Primarul General a declarat ca acest lucru nu este nici statutar și nici moral, iar un asemenea anunț in direct nu a avut loc niciodata in istoria PSD, considerandu-l pe Dragnea autorul moral al celor precizate de Ștefanescu.

Mai mult, Gabriela Firea a lansat acuze indirecte la adresa lui Codrin Ștefanescu.

„Ma abțin totuși sa spun public ce imi cerea domnul Ștefanescu și ce telefoane imi dadea, pe cine sa…