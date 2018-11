Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca pretul biletelor pe transportul in comun operat de Societatea de Transport Bucuresti nu se va scumpi, iar in ceea ce priveste triplarea amenzilor, Firea spune ca „peste tot in lume se respecta reguli”.

- Dupa ce au amenintat ca vor paraliza zona metropolitana a Bucurestiului, transportatorii privati au negociat cu primarul general al Bucurestiului si presedintele Consiliului Judetean Ilfov decontul curselor si incredințarea unor trasee fara licitatie. Aproape un milion de persoane fac naveta zilnic…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca in sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei se va vota un proiect care prevede achizitia a 100 de tramvaie noi in Bucuresti, in valoare de 220 de milioane de euro. "Astazi (marti -n.r.) vom vota primii pasi pentru achizitia a 100…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca Regia de Transport București a devenit, oficial, Societatea de Transport București SA, și ca in urma acestei schimbari, nu se vor face disponibilizari.„Astazi s-a realizat un pas esențial pentru modernizarea transportului public: Regia Autonoma…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Astazi s-a realizat un pas esential pentru modernizarea transportului public: Regia Autonoma de Transport Bucuresti SA a devenit Societatea de Transport Bucuresti - STB SA. Aceasta modificare este obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de catre…