- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat vineri ca deszapezirea trotuarelor și a arterelor secundare ale Capitalei va incepe dupa ora 15:00, cand inceteaza codul portocaliu de ninsoare și viscol, și va continua in weekend, astfel incat luni sa se poata circula fara probleme.

- Ministerul Educatiei anunta ca vineri cursurile au fost suspendate partial in scoli din alte opt judete. In Capitala si in alte zece judete copiii nu merg vineri la scoala, din cauza zapezii si a viscolului, transmite News.ro . Potrivit Ministerului Educatiei, vineri dimineata au fost suspendate cursurile…

- "Pe tot parcursul colaborarii noastre, dincolo de oferirea terenului, va stam la dispozitie cu sprijin si pentru obtinerea tuturor avizelor necesare, si pentru campaniile de informare si mediatizare, pentru a putea sa strangeti cat mai multi bani. Si noi, de asemenea, si ca institutie, si ca persoane…

- Companiile Mercedes si Karsan au contestat licitatia Primariei Generale pentru achizitionarea a 400 de autobuze, in urma careia a fost declarata castigatoare compania turceasca Orokar. Gabriela Firea declara catre trebuie schimbata legislatia achizitiilor publice.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. .Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie. Lista celor care si-au depus candidatura va…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti - Ilfov a decis miercuri sa ii sustina pe Viorica Dancila - presedinte executiv, Marian Neacsu - secretar general, Gabriela Firea si Robert Negoita - vicepresedinti, la Congresul extraordinar al partidului, de sambata. De asemenea, delegatii la Congres au primit mandat…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia,…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Pro sau contra transportului public gratuit la Cluj. Ce spune primarul Emil Boc In spatiul public a fost relansata discutia privind introducerea transportului public gratuit in Cluj-Napoca ca o masura de a-i stimula pe oameni sa circule mai mult cu mijloacele de transport in comun si astfel traficul…

- "Bineinteles (mi-as dori - n.r.), o sala, in care sa putem sa jucam meciurile de Fed Cup, aici si sa avem cat mai multe turnee, copiii sa aiba posibilitatea sa se antreneze si sa fie cat mai multi campioni", a afirmat ea, intr-o declaratie acordata presei, intrebata fiind care ar fi primul lucru…

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Managerul Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIf), Alis Grasu, spune ca numarul solicitarilor la SABIf creste constant, ajungand chiar la 1.700 de apeluri zilnic in aceasta perioada de ger, peste capacitatea de intervenție a serviciului. “Parcul auto, cu mare dificultate, este pastrat in conditii…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- Peste o suta de perchezitii domiciliare sunt efectuate joi, in Bucuresti si 16 judete, de politistii aradeni, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, intr-un dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de doua milioane de euro, se arata intr-un comunicat al Politiei…

- Procurori ai Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, marti, cinci perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu, in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unui grup infractional organizat…

- Numarul companiilor romanesti de impact (cu active de peste un milion de euro – n. red.) intrate anul trecut in insolventa a scazut cu aproximativ 7% fata de 2016, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 15%, la 1,22 mld. euro, arata o analiza a CITR Group. “Scaderea de 7% a numarului…

- Alți patru oameni au murit din cauza gripei, a anunțat, marți, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Astfel, numarul total de decese provocate de virusul gripai a ajuns la 26. Un barbat, in varsta de 72 de ani, din județul Ilfov a murit, pe 2 februarie, fiind confirmat cu virusul gripal de…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se va afla, in perioada 13-15 februarie, intr-o vizita oficiala in municipiul Bucuresti, Romania, noteaza Noi.md. Vizita va avea loc la invitatia primarului general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, iar pentru miercuri primarii…

- Cele mai mari 9 companii de taxi din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante, in timp ce serviciul de car sharing Uber a platit un impozit pe profit de 187.000 lei, de 3 ori mai mult.

- O evaluare a cheltuielilor de zi cu zi, cosul cu alimente, utilitatile, platile de zi cu zi, toate acestea contribuie la stabilirea costului general al vietii. O estimare realizata chiar de locuitori arata ca Timisoara e situata in prima parte a clasamentului oraselor romanesti cu cel mai bun cost…

- Subway, cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapida din lume, anunța o creștere a vanzarilor cu 9%, in 2017, și deschiderea altor 10 unitați in Romania, in 2018. Potrivit unui comunicat al companiei, volumul vânzărilor per restaurant a crescut cu 9% față de 2016, în…

- "O echipa a Corpului de control al primarului general s-a deplasat in cursul zilei de azi la sediul Regiei pentru a demara verificarile. De asemenea, la RADET este in curs de derulare o verificare interna pentru a se stabili daca au fost respectate procedurile si normativele specifice unitatii, inclusiv…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna. Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea si alte afectiuni,…

- Mii de oameni vor ramane, joi, fara curent electric in mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu, deoarece E-Distribuție Muntenia a anunțat ca intrerupe alimentarea cu energie electrica pentru a face lucrari de revizie și reparație.

- Fostul premier Adrian Nastase spune ca anchetarea jandarmului care a lovit manifestanti in Bucuresti este un “semnal de slabiciune”. Nastase se lauda ca legea pentru organizare si functionarea jandarmeriei a fost aprobata cand se afla la conducerea guvernului, adaugand ca “functia jandarmilor nu este…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Anunț important! E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, joi, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, miercuri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Vasluiul inregistreaza ponderea cea mai mare de salariați din sectorul public in totalul de angajați, respectiv 13,63%. Locurile doi și trei din clasament sunt ocupate, la distanța de doua procente, de județele Botoșani (cu 11,59%) și Bacau (cu 11,34%). Unul din opt angajați vasluieni, din totalul…

- E-Distributie Muntenia a anunțat ca va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. Iata ce zone vor fi afectate.

- In urma deciziei Primariei Municipiului Bucuresti din decembrie 2017 si in urma declaratiilor primarului general Gabriela Firea, Clever Taxi, aplicatie prin care poti chema taxi-uri de pe terminale mobile, vine cu precizari in privinta activitatii sale si a pozitiei fata de nevoile utilizatorilor…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. In Capitala, intre orele 9:00 - 14:00, alimentarea va fi sistata in sectorul 2,…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, joi, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- În primele 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate, în toata tara, 571.828 de vânzari imobiliare, arata datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), ceea ce înseamna ca totalul anului se ridica la 580.000 de tranzactii.…

- Comunitatea locuitorilor din Domnesti isi potriveste cu dibacie si intelepciune pretuirea datorata celor mai buni dintre ei. Si, slava cerului, are de unde alege. Primarul si membrii administratiei locale au acordat, la 8 decembrie, inca un titlu de “Cetatean de onoare”. El s-a indreptat spre un om…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov anunta ca doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, intr-o actiune desfasurata in localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si in municipiul Bucuresti, de la trei barbati care ar fi…

- Reprezentantii Facultatii de Istorie au postat un mesaj profund, impresionant, dupa tragedia din familia profesorului Maleon. „Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie priveste inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru si Anda-Elena Maleon! Nici un…

- Trei spitale din Capitala, respectiv Spitalul de Copii Gomoiu, Spitalul Filantropia si Spitalul Cantacuzino vor beneficia de bani europeni. Anuntul a fost facut de primarul general Gabriela Firea.

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB), Serban Sturdza, sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar si…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…