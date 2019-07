Firea - Dăncilă, război total: Interesul personal, mai mare decât interesul politic Viorica Dancila a spus ca iși roaga colegii sa nu mai faca declarații in afara partidului sugerand ca nemulțumirile trebuie discutate in interiorul PSD. ”Unii membri PSD nu au invațat nimic și au crezut ca daca ies in spațiul public inainte de a vorbi in forul statutar ii va aprecia cineva. Poate ii vor aprecia cei care vor raul partidului. Ma refer la toți. Cand ești atașat unui partid, declarațiile trebuie sa le faci intai in interiorul partidului, iar apoi poți ieși cu declarații publice. Am cerut tuturor sa faca acest lucru. Se vede ca, pentru unii, interesul personal este mai mare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

