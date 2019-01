Firea: daca se taie bani, sa se taie si din atributii, sa ni le ia Guvernul pe toate!

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, da detalii despre starea sa de sanatate, dupa operatia suferita recent. Firea a avut o prima aparitie publica dupa o perioada de cateva saptamani, marti, la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania."Ma simt mai bine. Sunt in continuare sub…

- Dupa o perioada in care a lipsit din atentia publicului, din cauza unor probleme de sanatate, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va fi prezența marti, alaturi de președintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) și primarul sectorului 3, Robert Negoița, dar și de primarii municipiilor…

- Gabriela Firea a intervenit la Realitatea TV, joi seara, imediat dupa ce comunicatul de presa a fost facut public, aducand unele clarificari ale situației: ”Faptul ca aceste companii inființate la București au fost contestate de USR, iar in documentele depuse in instanța se explica faptul…

- Gabriela Firea a precizat ca nu exista niciun articol in regulamentul Partidului Social Democrat pentru a fi exclusa. „Am citit statutul din scoarta in scoarta. Nu este niciun articol care sa spuna ca un membru poate fi exclus daca ii sustine pe cetateni. Asta scrie in statut. Depinde acum fiecare…

- Presupusele schimbari administrative la nivelul Capitalei, invocate recent de edilul general, nu au primit un raspuns – cel putin la nivel public – de la Liviu Dragnea. Dupa ce recent primarul Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, sustinuse, intr-o emisiune TV, ca seful PSD ar vrea sa “desfiinteze…

- „Nu s-a discutat niciodata in partid asa ceva, nu exista o astfel de idee, fiind o aberatie. Pe scurt - interviul doamnei Gabriela Firea nu merita niciun comentariu”, a declarat duminica secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, pentru Mediafax. Primarul general, Gabriela Firea,…

- „Incompetența actualei administrații locale i-ar putea costa scump pe bucureșteni. Vreo 400.000 de euro pe zi. Curtea de Justiție a UE a trimis deja Ministerului Mediului documentele prin care Comisia Europeana cere sancționarea Bucureștiului pentru ca nu sunt respectate normele privind calitatea aerului”,…