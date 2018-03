Firea da explicatii despre ancheta DNA: Cum a cumparat Politia Locala 30 de masini Duster si 356 de perechi de pantofi

Stiri pe aceeasi tema

- DNA cere Politiei Locale a municipiului Bucuresti documente legate de mai multe achizitii facute de institutia din subordinea Primariei, respectiv 30 de autoturisme Dacia, o masina de topit zapada si pantofi, dar și de organizarea postului pentru conducerea Politiei Locale. Solicitarea DNA a fost facuta…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, la intrarea in sediul PSD, ca a aflat de ancheta DNA la Politia Locala a Capitalei, subordonata Primariei, dintr-o postare pe Facebook a consilierului PNL Ciprian Ciucu. Firea a spus ca „seful PNL le-a cerut membrilor sai sa ia bata”, iar consilierul…

- Procurorii DNA efectueaza astazi un control la Primaria Capitalei, Directia Politiei Locale. Anchetatorii verifica modul in care au fost facute anumite achizitii dar si un concurs de angajare efectuat la Directia Politiei Locale. Informatia a fost facuta public de consilierul local Ciprian Ciucu. "DNA…

- Direcția Naționala Anticorupție verifica o serie de achiziții derulate de Poliția Locala București. Informația a fost facuta publica de consilierul municipal Ciprian Ciucu care a publicat adresa DNA pe pagina sa de socializare. Ciprian Ciucu, consilier municipal, a publicat pe pagina sa de socializare…

- Primaria Capitalei investește 10 milioane de euro in consolidarea cladirilor cu risc reismic. Un numar de 23 de cladiri vor fi consolidate și reabilitate din bugetul Municipalitații. „Accelerarea programului de consolidari realizat de Municipalitate reprezinta o prioritate clara pentru actuala administrație.…

- Primarul General, Gabriela Firea: ”Vom achizitiona 500 de locuinte pentru cadrele medicale din cele 19 spitale administrate de Municipalitate si vom construi ansambluri de locuinte pentru anumite categorii sociale, care nu isi permit sa cumpere imobile de pe piata libera. De asemenea, va fi organizat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Utilajele de deszapezire ale DRDP Constanta au actionat neincetat in cursul noptii pe sectoarele de drumuri aflate in admnistrare. Prezentam situatia carosabilului pe drumurile nationale din administrarea DRDP Constanta: CAROSABIL:Judetul Constanta : DN 38 : partial zapada framantata 3 5cm cu formare…

- Primarul Capitalei da asigurari ca 90% din arterele principale sunt deszapezite. Probleme mai au bucurestenii care stau pe strazile secundare, acolo unde utilajele de deszapezire intervin abia acum. Gabriela Firea le-a raspuns si bucurestenilor care s-au plans ca statiile RATB nu erau curatate.

- Bucureștiul a fost ca o partie imensa, pe care au alunecat deopotriva mașini și pietoni. Pe bulevarde s-a circulat in coloane fara sfarșit, iar pe trotuare, trecatorii și-au croit singuri poteci.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Primarul General, Gabriela Firea, a fost prezenta astazi, in Piata Constitutiei din Capitala pentru a prezenta raportul actiunilor de deszapezire, dar si instalatiile de topit zapada achizitionate in premiera de Primaria Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, Municipalitatea…

- Primarul Capitalei da asigurari ca 90% din arterele principale sunt deszapezite. Probleme mai au bucurestenii care stau pe strazile secundare, acolo unde utilajele de deszapezire intervin abia acum. Gabriela Firea le-a raspuns si bucurestenilor care s-au plans ca statiile RATB nu erau curatate. In premiera,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca se intervine in flux continuu, inca de azi noapte pentru curațarea drumurilor din Capitala. Firea a precizat ca, anul acesta, in Capitala avem 12 mașini de topit zapada și acestea vor fi amplasate in mai multe zone din București.”In…

- Primul utilaj de topit zapada a fost pus in acțiune in Piața Victoriei. Astazi, un excavator cu sigla RATB incarca zapada din mormanele adunate in mijlocul pieței și le punea in utilajul respectiv. Mașinaria funcționeaza cu motorina. ”Dupa ce este umplut cu zapada, o topește in circa 15 minute”, ne-a…

- Cum arata utilajele care vor topi zapada din București. Primarul general Gabriela Firea a declarat in cadrul comandamentului de iarna ca anul acesta vor acționa in premiera utilajele de topit zapada din București. Cum edilul-șef a vorbit de mai multe ori deja despre aceste mașinarii, dar ele nu au fost…

- A nins toata noaptea iar mai multe drumuri din judetul Constanta au fost inchise circulatiei. Potrivit DRDP Constanta starea drumurilor se prezinta astfel: CAROSABIL: Judetul Constanta : DN uri: viscol la sol cu formare suluri de zapada 40 50cm,vizibilitate redusa, A A2 A A4 : viscol la sol, cu formare…

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- Reprezentantii CFR au explicat pentru HotNews.ro ca automotorul a lovit sulurile de zapada de pe linie si un capac de vizitare din podea s-a deschis, zapada patrunzand in vagon. "Referitor la incidentul de la trenul R 9377 Alexandria - Zimnicea facem urmatoarele precizari: In aceasta dimineata, in jurul…

- In bugetul Municipalitatii pentru anul 2018 sunt prevazute 110 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 230 de milioane de euro pentru proiecte menite sa genereze diminuarea aglomeratiei in trafic, precum si un program ambițios de construcție de locuințe pentru tineri și sociale Primarul General,…

- Primaria Capitalei reacționeaza la informația potrivit careia Cristina Neagu, componenta echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal București ar avea un salariu de 22.000 de euro net pe luna. Articolul a aparut e site-ul tolo.ro, informația fiind preluata ulterior in media. Referitor la articolul…

- NEPASARE…Fiecare ninsoare ii ia prin surprindere pe reprezentantii Primariei Vaslui. Dezastru a fost pe strazi, ieri dimineata, din cauza ninsorilor abundente. Utilajele au trecut o singura data pe strazile principale si atat. Arterele dintre blocuri, cartierele marginase sau parcarile au fost lasate…

- Patru drumuri naționale din Argeș sunt afectate de ninsorile abundente din ultimele ore, traficul rutier fiind ingreunat, deși utilajele de deszapezire acționeaza pe aceste artere. Este vorba de DN 65 Pitești – Slatina, DN 65 A Pitești – Costești, DN 7C Pitești – Curtea de Argeș și DN 67 B Pitești –…

- Reprezentanti ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Tulnici si ai Secției de Drumuri Naționale Vrancea au intervenit joi pe DN 2D pentru deszapezirea a trei autovehicule ramas blocate. Utilajele de deszapezire au curațat carosabilul de zapada, dar raman in zona pentru a interveni…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii, care au luat concursul de ocupare a posturilor de manager, pentru a semna contractul de management, conform legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Lovitura…

- Daca aveți drum prin București in aceste zile, trebuie sa știți ca autoritațile au luat masuri pentru o circulație optima. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat inca de ieri, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor direcțiilor…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei. Toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul. Municipalitatea…

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Pe strazile principale din Alba Iulia se circula in condiții bune dupa ce joi a nins aproape toata ziua, iar Polaris, operatorul care se ocupa de deszapezire, anunța ca utilajele nu vor intra in garaj pana nu termina de curațat. Polaris anunța ca a intervenit cu toate cele noua pluguri in Alba Iulia,…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat astazi, impreuna cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, Gradina Japoneza din parcul Regele Mihai (Herastrau), care a fost reabilitata la sfarsitul anului trecut de Primaria Capitalei, prin ALPAB.Primarul General, Gabriela Firea, l-a intampinat pe…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…

- Primaria Capitalei a semnat, joi, un memorandum cu o firma japoneza pentru modernizarea Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termica, potrivit anunțului facut de primarul general Gabriela Firea. Joi, primarul general al Capitalei a semnat, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu și președintele…

- In Bucuresti si-ar putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, iar nerespectarea obligatiilor se sanctioneaza cu amenda intre 4.500 si 5.000 de lei, potrivit unui proiect de hotarare introdus suplimentar…

- ”Una dintre prioritațile Municipalitații o reprezinta siguranța cetațenilor, insa, in acest caz, PMB nu are parghiile legale pentru a se implica in montarea scurturilor de siguranța in stațiile Metrorex, intrucat aceasta instituție se afla in administrarea Ministerului Transporturilor, și nu a Municipalitații.…

- Execuția bugetara a Primariei Capitalei pe primele zece luni ale anului 2017 arata descurajant pentru bucureșteni. Primarul general, Gabriela Firea, demonstreaza ca prioritațile sale in administrarea orașului sunt parangheliile. Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor. 100 milioane euro au…

- Referitor la petitia online aparuta in spatiul public prin care se solicita montarea de scuturi anti-suicid/accidente la metrou si camere de supraveghere, biroul de presa al Primariei Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Una dintre prioritatile Municipalitatii o reprezinta siguranta cetatenilor,…