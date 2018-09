Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a apreciat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca a fost prima reuniune a acestui for in care au fost dezbatute cu foarte multa sinceritate problemele care ii framanta pe membri. "Primul castig al acestui Comitet Executiv: cred ca a fost prima sedinta CEx in care s-au dezbatut cu foarte multa sinceritate problemele care ne framanta. Nu a mai avut nimeni acea timorare care exista pana acum", a declarat ea. Membrii Comitetului Executiv National al PSD au dat, vineri seara, un vot majoritar de incredere in…