Firea, companii primărie: Nu au cum să fie închise "Aceste companii nu au cum sa fie inchise. Am vazut titlurile care provin doar din declarațiile liderilor USR de pe Facebook, ca aceste companii sunt ilegale. Nu, Curtea de Apel nu spune așa ceva. Curtea de Apel a apreciat faptul ca decizia inițiala de inființare ar trebui sa fie votata cu doua treimi, și nu cu jumatate. Subliniez, bugetul nu este parte a patrimoniului, in toata țara, companiile au fost inființate cu jumatate plus unu din consilierii locali sau municipali, și nu cu treimi. Este o șicana din pacate cinica, este o bucurie de scurta durata". Ce inseamna acest lucru:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

