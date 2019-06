Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman, prezent la TVR 1, in emisiunea ”Romania9” in calitate de vicepreședinte al PNL, a afirmat, dupa intervenția lui Cosette Chichirau, deputata USR, ca el credea ca sunt oameni de bun simț in platou.

- PNL se arata nemulțumit de lipsa de susținere a celorlalte forțe politice pentru daramarea Guvernului Dancila. USR-PLUS nu vrea la guvernarea și au aparut replici acide intre Alianța 2020 și liderul PNL, Traian Basescu (PMP) spune ca decat un eșec al moțiunii, mai bine pleaca in vacanța, iar Victor…

- Imediat dupa inchiderea urnelor, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mulțumit celor doua formațiuni politice, PNL și Alianța 2020 USR Plus, pentru ca i-au susținut referendumul. De asemenea, Președintele a cerut demisia Guvernului. Liviu Dragnea a evitat sa iși anunțe candidatura la…

- "Vedem in ultima perioada ca valul de violenta creste si nu e de bun augur. (...) Legat de manifestatii - ca primar general mi-as dori ca cele ce se vor organiza la Bucuresti in zilele urmatoare sa fie toate evenimente pasnice, asa cum au fost asumate de organizatori. Pe 18 mai s-a aprobat deja in…

- ”Eu cred ca aceaste informații sunt doar niște povești de campanie. Eu cred foarte mult in teoria conspirației”, a precizat Tanase Stamule in timpul emisiunii. ”Aș vrea sa fac un comentariu vis-a-vis de ceea ce spunea domnul telenovelist mai devreme. Despre un comentariu despre sarma doamnei…

- Un primar social-democrat care conduce primaria unei comune importante din Romania a ramas peste noapte fara majoritate in Consiliul Local dupa ce consilierii PMP, cu care PSD era in alianta, s-au coalizat cu PNL. Unul dintre consilierii PNL care a negociat noua majoritate sustine ca PMP a format alianta…

- Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut in ultimele luni, din cauza starii sale de sanatate, dar și despre ''zvonistica toxica'' lansata in aceasta perioada. ''Imi aduc aminte cand am venit acasa de la spital și am spus ca trebuie sa știe soțul meu ca nu este intamplator.…

- Intrebat de Oana Crețulescu, prezentator Romania TV, ce partid va caștiga alegerile europarlamentare, Traian Basescu a declarat: "Mi-e foarte greu sa dau un raspuns. Daca va uitați la casele de sondaj, depinde cum sunt platite, așa dau rezultatele. Eu am o singura certitudine! Ca PSD-ul nu…