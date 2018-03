Firea, AVERTISMENT după Congresul PSD: Să înceteze! "Sper ca acei colegi care au fost puțini suparați in perioada anterioara sa treaca peste aceasta etapa. Daca țin la PSD, la oamenii care ne-au votat și care așteapta rezultate de la guvernare, sa-și reia activitatea in interiorul partidului și sa nu creeze un alt pol de putere. Acest lucru ar face foarte rau PSD-ului și ne-ar pune in pericol toate obiectivele noastre. Cine va continua competiția și dupa Congres, cred ca face un mare rau romanilor pentru ca ei așteapta fapte concrete de la politicieni, nu batalii sterile intre ei pentru funcții", a zis Primarul General al Capitalei luni dimineața. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar PSD, organizat sambata la Sala Palatului, s-a terminat, dupa sapte ore, fara prea multe rezultate surprinzatoare.Viorica Dancila, sustinuta de Liviu Dragnea, a devenit noul presedinte executiv, lasandu-i in urma pe Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii sai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, desfașurat sambata, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. „A fost o zi, dar nu foarte lunga, asa cum era pe…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca o "responsabilizeaza" faptul ca a fost aleasa presedinte executiv al PSD. Intrebata, la Antena 3, de ce nu si-au putut prezenta mesajele contracandidatii sai la Congresul PSD, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, Dancila a declarat: "A dat…

- Congresul PSD a lasat in urma si cativa nemultumiti selectati parca pe criterii geografice. Astfel, singurul pol al opozitiei pentru Liviu Dragnea va fi sudul Romaniei. Gabriela Firea, Robert Negoita, Ecaterina Andronescu, Codrin Stefanescu, Adrian Tutuianu si Marian Oprisan sunt singurii lideri aflati…

- "Diverși prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfașurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu și ca nu am urmarit cu mare atenție ce s-a intamplat la Sala Palatului, la Congres", a scris Adrian Nastase pe blogul…

- "De ieri 10 Martie tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta ( care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul Partidului ) - ieri in discursul paranoic al lui Dragnea nu au existat termenii "stanga" , "social-democratie" sau "european"…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Iata notele date joi de Remus Borza in direct, la DC News Live: Viorica Dancila - nota 7: ”Trebuie sa se hotarasca sa vorbeasca ori in romana, ori in engleza. De șase ori a spus ”imunoglobina” in loc de imunoglobulina. Ințeleg cand vorbești liber sa nu iți iasa de cateva ori, dar de șase ori?…

- "Foarte mulți dintre cei aproape 4.000 de oameni care au participat la Congresul de astazi m-au abordat felicitandu-ma și invitandu-ma in orașele lor. ...Știți ce? Voi merge! Daca unii ignora mesajele pe care le transmit, inclusiv cele referitoare la "Proiectul de Țara", atunci voi incepe sa merg…

- Congresul PSD. Dragnea: Este o echipa noua, sunt multumit Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost…

- Dragnea ii amenința pe contestatarii din partid: ”Alegerile s-au incheiat astazi și oricine mai vrea sa discute, nu cred ca mai poate face asta in interiorul partidului”, a spus liderul partidului, precizand ca s-a dat șansa tuturor sa candideze pentru funcțiile de conducere. “Eu imi doresc foarte mult…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi “impotriva”. Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi “pentru”, “impotriva fiind inregistrate…

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi "impotriva". Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi "pentru", "impotriva fiind…

- Primul eșalon ramane pe poziție Social-democratii participa la Congresul extraordinar al PSD convocat de Liviu Dragnea pentru a primeni o parte din esalonul doi al partidului. Functia de presedinte nu este in niciun fel pusa in discutie, desi demersul a pornit initial de la ideea ca Liviu Dragnea sa…

- Congresul Extraordinar al PSD care se desfașoara in acest moment la București va alege 16 vicepresedinti, cate doi pe regiune, un barbat si o femeie, presedintele executiv al PSD si secretarul general al partidului. De reținut ca pe Regiunea Sud-Muntenia vor candida trei persoane pentru functia de vicepresedinte…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, iar…

- Deși in CEx i-a fost aprobata candidatura pentru funcția de secretar general, Codrin Ștefanescu nu coboara armele impotriva lui Liviu Dragnea.„Faptul ca ne-a aprobat sa candidam intr-o competiție libera este foarte normal. In momentul de fața, avem la funcțiile de președinte executiv - Dragnea…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- UPDATE: Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri lista candidatilor pentru functiile puse la bataie in Congresul de sambata. Au fost aprobate 23 de dosare, desi numai 19 indeplineau conditiile de candidatura. Daniel Florea, primarul Sectorului 5, s-a retras din cursa pentru functia de vicepresedinte.…

- Comitetul Executiv National al PSD intrunit vineri a validat toate candidaturile depuse pentru alegerile care vor avea loc la Congresul extraordinar de sambata, desi teoretic nu indeplineau toate criteriile stabilite. Astfel, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu vor candida la functia de presedinte…

- Comitetul Executiv al PSD trebuie sa valideze candidaturile depuse pentru funcțiile de președinte executiv, secretar general și vicepreședinte. Tensiunile dintre tabere sunt din ce in ce mai evidente. Codrin Stefanescu, inca secretar adjunct al partidului, a declarat ca in partid trebuie…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Comitetul Executiv al PSD discuta si valideaza vineri, de la ora 11:00, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astel de functie. Pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie pentru functia de presedinte executiv al Partidului Social Democrat, iar Marian Neacsu si Codrin Stefanescu pentru secretar general al PSD, informeaza Agerpres.ro Termenul pentru depunerea candidaturilor…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat, in cadrul evenimentului organizat de 8 Martie - Ziua Femeii, la Ambasada Chinei, ca va candida la funcția de președinte executiv al PSD, ne-au precizat surse participante la eveniment.Citește și: Lista COMPLETA a candidaților la Congresul PSD: cum se…

- Congresul PSD debuteaza spectaculos cu trei zile inainte de ședința propriu-zisa. Se pare ca sunt probleme cu depunerea candidaturilor pentru Codrin Ștefanescu, Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu.Cei trei vor susține declarații de presa in fața sediului PSD din Kiseleff 10, dupa ora…

- ”Astazi de dimineața, colegii din PSD Sector 1 s-au autosesizat și unul dintre delegați și-a retras delegația pentru ca eu sa pot sa intru in Congres. La așa ceva s-a ajuns. Exista posibilitatea, pentru ca actuala conducere a PSD nu vrea sa ne lase sa candidam (...) Acum, ca Liviu Dragnea a schimbat…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Miscarea 5 Stele (M5S) este partidul care a obtinut cele mai multe voturi in urma alegerilor parlamentare din Italia – 32,22%, dupa numararea a 99% dintre voturi. Pe locul doi se situeaza Partidul Democrat cu 18,9% iar pe trei Liga Nordului cu 17,69%, scrie The Guardian. Cu toate acestea, alianta…

- Borza: „Cand ii baga Dragnea in ședința, le piere curajul" „Ca sa fiu sincer, eu aș paria pe Dragnea. E uns cu toate alifiile, e un politician redutabil, a cazut numai in picioare. Controleaza cu o mana de fier PSD-ul, Guvernul, toate instituțiile importante ale statului, consilii județene,…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Gabriela Firea a purtat recent o caciula de blana vișinie. Unii au spus ca un astfel de obiect vestimentar costa nu mai puțin de 100 de euro.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu Dragnea și-a schimbat planurile Citește și: Ecaterina Andronescu…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD, a facut cateva precizari despre ceea ce se va intampla la Congresul PSD de la inceputul lunii martie si, printre altele, a facut unele precizari si despre vicepresedintele Codrin Stefanescu.

- Una dintre afacerile bune pe care Firea ar vedea-o ca facand parte din consortiul sau de la Capitala este metroul bucurestean. Sova s-a gandit ca primarita l-ar merita drept cadou. Prin noiembrie, primarul general al Capitalei a reiterat ca metroul ar trebui sa fie in coordonarea municipalitatii. Atentie,…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati de Jandarmerie. Informatia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Decizia a fost luata in contextul acuzatiilor lansate…

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de...

- Aproape 3.000 de oameni au semnat pana marti dupa-amiaza petitia initiata luni de Gabriela Firea pentru sustinerea construirii Spitalului Metropolitan in Bucuresti. Potrivit municipalitatii, printre semnatari se numara si ministrul Municii Olguta Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- „Trebuie sa fim constienti ca aceste crize nu fac deloc bine tarii in primul rand, romanilor si, bineinteles, nici noua, ca partid, nu ne fac bine. Si este de evidenta faptul ca trebuie sa ne luam acum masuri asiguratorii sa nu se mai repete astfel de momente peste cateva luni", a declarat primarul…

- Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, președinte al comisiei pentru control SRI din Parlament a transmis, sambata, ca situația din ultimele zile, din interiorul partidului și din GUvern, nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Potrivit unor surse, conducerea PSD s-ar putea reuni luni, la sediul central…

- Primarul General al Capitalei sta cel mai bine in sondaje la ora actuala, așadar ea trebuie sa fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. Este concluzia la care a ajuns președintele organizației județene PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru.„Dorința este sa caștigam! Din sondaje,…